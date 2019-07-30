В Костроме идет борьба с разномастными рекламными вывесками и конструкциями, которые портят облик исторического города. Городские власти даже создали специальную структуру, которая должна навести порядок в этой сфере.

Рябит в глазах

О начале "войны" с незаконными рекламными вывесками на фасадах домов власти Костромы объявили еще несколько лет назад. По данным специалистов, особенно сильно от обилия пестрых рекламных плакатов и объявлений страдают здания, расположенные на центральных улицах города и вблизи остановок общественного транспорта.

На стенах домов, фонарных столбах и ветровых навесах то и дело появляются частные объявления с предложениями всевозможных услуг и товаров. Едва коммунальные службы очищают пространство, рекламные заплатки появляются вновь.

В июле в Костроме начало действовать самостоятельное муниципальное учреждение, призванное заняться вопросами размещения наружной рекламы. Как рассказали "РГ" в управлении экономики администрации города, создание отдельной структуры для работы с рекламными вывесками потребовалось для того, чтобы "снизить негативное воздействие "информационного мусора". "Рынок наружной рекламы и информации всегда требовал особого внимания ввиду его явного влияния на архитектурный облик города и архитектурно-пространственное окружение, - пояснили в мэрии.

Создание муниципального казенного учреждения "Центр наружной рекламы и информации" позволит повысить эффективность деятельности и регулирования в сфере наружной рекламы и средств размещения информации".

Война бордюров

Резкое нарастание "рекламного шума" в Костроме началось в 1990-е годы, когда предприниматели стали активно скупать квартиры на первых этажах жилых домов и переводить их в разряд нежилых помещений. Многие пятиэтажки в результате таких преобразований превратились в пестрые "муравейники" с множеством отдельных входов и кричащих вывесок, которые подчас совершенно не гармонируют друг с другом.

Костромичи пожаловались на соседство рекламы нижнего белья с мемориальными досками

- Вывески на домах выглядят безобразно, - считает костромичка Елена Лисицына. - Но главное неудобство для жителей и туристов создают не столько вывески, сколько окружающее их "благоустройство". По требованию чиновников хозяин каждого магазина должен выложить тротуар вокруг входа плиткой - по своему проекту и разумению. Итог ужасный. У домов № 109 и 111 на улице Советской, мимо которых я хожу каждый день, наделали дюжину отдельных входов с вывесками и плиткой разных цветов и фактур. Для верности каждый кусок "своей" плитки отделили от "соседской" высоким бордюром. Пешеходам, велосипедистам и мамам с колясками ходить по таким изрезанным рекламными бордюрами тротуарам просто невыносимо! Людям приходилось обходить все это "благолепие" по газону. Вокруг образовались глубокие ямы. Только два года назад власти наконец поняли, что подобное "благоустройство" - издевательство над людьми. Уродливую плитку сняли, тротуары заасфальтировали, но кричащие вывески остались.

Две вывески в одни руки

В прошлом году представители Костромы приняли участие в юбилейных торжествах, посвященных 50-летию туристического маршрута "Золотое кольцо России". Участники форума отметили, что сегодня многие исторические города страдают от засилья безвкусной наружной рекламы, которая портит восприятие архитектурных памятников. Эксперты предложили разработать в исторических городах единый подход к оформлению указателей и рекламных вывесок.

Ранее на территории города не существовало количественного запрета на вывески: любой хозяйствующий субъект мог разместить на фасаде здания столько вывесок, сколько считал нужным. Однако теперь ситуация изменилась. "Действующая редакция Правил благоустройства территории города Костромы допускает наличие не более двух вывесок у одного хозяйствующего субъекта, - рассказали в горадминистрации. - Таким образом, в первую очередь ставится задача сократить количество вывесок на территории города и привести их в соответствие с действующими требованиями, что, в свою очередь, положительно скажется на внешнем облике Костромы".

Привлекают… пауком

В мае прошлого года на улице Чайковского, где пролегает главная туристическая тропа, появился новый арт-объект. Скульптурная композиция в виде паука с цветочным горшком расположилась напротив местного Музея сыра. По задумке создателей, скульптура должна была привлечь внимание туристов к городу и стать популярной фотозоной. Однако костромичи и гости города такую "рекламу" в историческом центре подняли на смех. Они заявили, что висящий вниз головой паук, между задних лап которого воткнут горшок с цветами, не украшает, а уродует облик города. Прислушавшись к мнению горожан, авторы убрали "архитектурный шедевр" из центра Костромы на окраину.

Чиновники пояснили, что в новых правилах благоустройства города, вступивших в силу с 1 июля текущего года, они постарались учесть все важные аспекты. "К заказчикам и изготовителям рекламных конструкций и средств размещения информации предъявляются требования, учитывающие их безопасность, соответствие строительным нормам и правилам, техническим регламентам и другим нормативным правовым актам, в том числе в части освещенности и электромагнитного излучения", - рассказали в мэрии. В управлении экономики добавили, что при корректировке правил горадминистрация учла рекомендации Совета почетных жителей города. Заявители жаловались на неприемлемое с этической точки зрения соседство мемориальных досок и рекламы нижнего белья, размещенной на площади Широкова. После жалоб неэтичную рекламу убрали.

"Теперь размещение вывесок на фасадах, содержащих мемориальные доски, требует получения разрешения учреждения, которое выдается только после рассмотрения проекта Советом по наружной рекламе", - добавили в мэрии.

Между тем

В ближайшее время для борьбы с незаконными рекламными вывесками и объявлениями в Костроме собираются внедрить новые технологии воздействия на нарушителей. Владельцев незаконных объявлений, расклеенных в неположенных местах, планируют подключать к системе автодозвона, блокирующей входящие звонки с других номеров. Чтобы избавиться от назойливого робота, владельцам придется устранить допущенные нарушения. Как уточнили в мэрии, порядок организации автодозвона на территории Костромы уже определен, сейчас он проходит процедуру согласования.

Справка "РГ"

По данным властей, с 2014 по 2019 год администрация Костромы выдала 637 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, из них 267 - касаются объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. При этом сама администрация рекламные площади в аренду не сдает.

Как сообщила в ответе на запрос "РГ" начальник отдела по работе со СМИ Ольга Кокоулина, в соответствии с Федеральным законом "О рекламе" администрация города Костромы проводит торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности. Если речь идет о размещении рекламы на муниципальном общественном транспорте, то в таких случаях администрация города Костромы организует торги, а получателем средств является МУП "Троллейбусное управление", на балансе которого числится муниципальный общественный транспорт.

Самыми прибыльными рекламными конструкциями в мэрии называют билборды размером три на шесть метров. Именно они пользуются наибольшей популярностью у рекламодателей. По данным управления экономики, размер платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной в 2010 году решением Думы города Костромы. Он зависит от территориального расположения рекламной конструкции, а также от площади рекламного изображения.

Самая высокая квартальная плата от 12348 до 17640 рублей по договорам на рекламные конструкции типа "билборд двухсторонний" установлена на дорогах с большим транспортным потоком - например, на улицах Советской и Магистральной. Дешевле всего разместить билборд на тихих улицах с небольшой проходимостью. Например, на улицах Голубкова или Пушкина квартальная плата составит от 8820 до 10143 рублей за билборд.

Впрочем, по признанию специалистов горадминистрации, роста доходов бюджета от размещения рекламы в последние годы нет.