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30.07.2019 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Рязани загорелся цех с жидкостью для розжига

Текст: Антон Валагин

В Рязани возник пожар в производственном помещении на улице Промышленной. На тушение пожара направлено 15 пожарных автомобилей, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На Ставрополье загорелся цех по производству шуб

Сигнал о ЧП поступил к спастелям в 10.15. На промплощадке бывшего комбайнового завода загорелся цех по производству жидкости для розжига костров и мангалов.

- На текущий момент  площадь пожара составляет 500 квадратных метров, на месте работают 43 человека, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань
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