В Рязани загорелся цех с жидкостью для розжига

В Рязани возник пожар в производственном помещении на улице Промышленной. На тушение пожара направлено 15 пожарных автомобилей, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сигнал о ЧП поступил к спастелям в 10.15. На промплощадке бывшего комбайнового завода загорелся цех по производству жидкости для розжига костров и мангалов.

- На текущий момент площадь пожара составляет 500 квадратных метров, на месте работают 43 человека, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

По предварительным данным, пострадавших нет.