Вместо парковки в Зеленограде сделают современную детскую площадку

В парке Победы в Зеленограде поставят современные детские площадки. Разместятся они на месте бывшей хаотичной парковки. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Работы проводятся на общей площадки 35 га. Отметим, что до нынешнего благоустройства на территории парка Победы в Зеленограде детских площадок не было вовсе. И в рамках благоустройства планировалось сделать одну площадку. Однако по просьбе местных жителей здесь будут сооружены две площадки: вторая - со стороны культурного центра "Зеленоград".

На данный момент полностью готово основание для обустройства площадки для детей площадью около 350 кв. м. Здесь установят веревочный игровой комплекс, несколько разноплановых каруселей, батут и балансир. Помимо игрового оборудования на площадке установят две конструкции с уличными гамаками.

На месте второй площадки ведутся подготовительные работы. Она будет больше первой и ее площадь составит 1400 "квадратов". В этой игровой зоне появятся качели, батутная дорожка, игровой комплекс с сеткой для лазания и комплексы для прыгания. Также здесь разобьют цветники и выделят отдельную зону, где посеют разнотравье. Площадки будут отвечать всем современным требованиям и нормам безопасности.

"Сейчас в парке активно ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети и сетей электроснабжения, - уточнил Петр Бирюков. - Проводится реконструкция фонтана. На территории всего парка дополнительно высадят различные виды деревьев и кустарников, разобьют цветники и обустроят газоны. Завершить благоустройство парка Победы в Зеленограде планируется в 2019 году.