Женщина оставила ребенка в камере хранения магазина в Подмосковье

Неизвестная оставила двухлетнего ребенка в камере хранения супермаркета в Сергиевом Посаде и через некоторое время забрала обратно. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Информация об инциденте появилась в СМИ 29 июля. Сотрудники магазина услышали детский плач, вскрыли запертую ячейку и обнаружили там ребенка. Впоследствии его мать заявила, что малыш сам туда залез.

Как сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области, в ведомстве организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время устанавливаются участники и очевидцы происшествия. По итогам проверки примут процессуальное решение.