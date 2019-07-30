Губернатор Приамурья призвал активнее убеждать людей эвакуироваться

Основная проблема в борьбе с паводком в Амурской области - нежелание людей покидать свои дома. Об этом заявил губернатор региона Василий Орлов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте правительства Приамурья.

Многие жители сел отказываются от эвакуации, потому что не хотят оставлять без присмотра скот. По мнению главы региона, чтобы решить проблему, надо заранее обеспечивать безопасность животных. Кроме того, Орлов призвал активнее убеждать людей в необходимости уехать, привлекать для этого полицию и сотрудников Росгвардии.

Для подтопленцев организованы пункты временного размещения, обеспеченные всем необходимым. Людям, оставшимся в затопленных населенных пунктах, ежедневно привозят воздушными судами продукты первой необходимости.

Так более 70 человек, которые живут на холме рядом с затопленным селом Угловое, получают питьевую воду, хлеб, крупы, вермишель, консервы, лапшу быстрого приготовления. Кроме того, им привезли теплые вещи и пять тонн комбикорма для скота. А местный предприниматель обеспечил их мясными продуктами.

По последним данным, в Амурской области вода зашла в 28 населенных пунктов. Подтоплены 611 частных жилых домов, 920 придворовых территорий и 27 участков автомобильных дорог. Без транспортного сообщения остались 17 населенных пунктов. Эвакуированы 1912 человек, в том числе 637 детей. В пунктах временного размещения находятся 476 человек. Остальных забрали к себе родственники.