Новости

Хабаровское УФАС возбудило дело о покупке палаток для "Холдоми" 06:05
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar 06:03
Печально известный школьный стрелок в США погиб в автокатастрофе 05:35
Губернатор Приамурья призвал активнее убеждать людей эвакуироваться 05:23
Температурный рекорд зафиксирован на востоке Британии 04:39
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка 04:28
В Якутии по факту массового отравления возбуждено уголовное дело 04:24
Катер загорелся на реке Оттава возле канадской столицы 03:40
Авиаудар на севере Йемена стал причиной гибели 13 человек 03:14
Авиакатастрофа в Пакистане унесла жизни десяти человек 02:46
Около 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории 02:13
Уроженец Эритреи столкнул женщину с ребенком под поезд в Германии 01:49
Новое уголовное дело открыто на Украине против Порошенко 00:36
В Совфеде раскритиковали планы Киева о ТВ-канале для "борьбы за умы" 29.07.2019
Никита Гусев станет игроком "Нью-Джерси" 29.07.2019
Ракетный эсминец Китая "Сиань" покинул Петербург 29.07.2019
"Рубин" обыграл "Ахмат" в заключительном матче 3-го тура РПЛ 29.07.2019
В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым 29.07.2019
Более 50 человек погибли во время драки двух банд в бразильской тюрьме 29.07.2019
УАЗ приступил к финальным испытаниям "Патриота" с "автоматом" 29.07.2019
Иран и РФ проведут совместные военные учения 29.07.2019
Арестован мужчина, бросивший в росгвардейца мусорный бак 29.07.2019
МИД: США настроены на слом правовой базы ближневосточного урегулирования 29.07.2019
На БСА "Лужники" начался концерт Rammstein 29.07.2019
Премьер Швеции не будет обсуждать с Трампом арест рэпера A$AP Rocky 29.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
30.07.2019 06:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хабаровское УФАС возбудило дело о покупке палаток для "Холдоми"

Текст: Дина Непомнящая

Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю обнаружило признаки заключения антиконкурентного соглашения при покупке палаток для организации на базе туристического комплекса "Холдоми" Всероссийского молодежного образовательного форума "Амур".

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
В Хабаровском крае после пожара отстранили замминистра образования

"Возбуждено дело в отношении правительства Хабаровского края, КГАУ "Дом молодежи", ООО "Экстрим Сервис", ООО "Флагман" по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона 26.07.2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", - сообщается на сайте УФАС.

Аукцион, при проведении которого нарушили закон, проводился на право заключения договора на оказание услуг по питанию, проживанию, организации работы и обеспечению инфраструктуры палаточного лагеря для участников форума.

Напомним, позже палатки, закупленные для форума "Амур", стали использовать для организации детского палаточного лагеря. Проживание в палатках предлагали в качестве альтернативы комнатам в стационарных корпусах с 2018 года.

В ночь на 23 июля 2019 года в лагере случился пожар. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. Одна девочка погибла на месте, трое детей позднее скончались от ожогов. Еще несколько человек получили легкие травмы и травмы средней степени тяжести.

После трагедии начался ряд проверок, в том числе проверки в детских лагерях по всей стране. Возбуждены уголовные дела. В рамках расследования арестованы учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь, директор лагеря Максим Кузнецов, а также проводивший в лагере проверку сотрудник МЧС.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Закон "О защите конкуренции" Пожар в детском лагере в Хабаровском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД: США настроены на слом правовой базы ближневосточного урегулирования
Financial Times восхитилась российской налоговой системой
Порошенко отказался от госохраны и уехал отдыхать в Турцию
Минобороны возродит расформированные в СССР полки и батальоны
Социологи рассказали об отношении россиян к электронным паспортам