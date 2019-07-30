Хабаровское УФАС возбудило дело о покупке палаток для "Холдоми"

Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю обнаружило признаки заключения антиконкурентного соглашения при покупке палаток для организации на базе туристического комплекса "Холдоми" Всероссийского молодежного образовательного форума "Амур".

"Возбуждено дело в отношении правительства Хабаровского края, КГАУ "Дом молодежи", ООО "Экстрим Сервис", ООО "Флагман" по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона 26.07.2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", - сообщается на сайте УФАС.

Аукцион, при проведении которого нарушили закон, проводился на право заключения договора на оказание услуг по питанию, проживанию, организации работы и обеспечению инфраструктуры палаточного лагеря для участников форума.

Напомним, позже палатки, закупленные для форума "Амур", стали использовать для организации детского палаточного лагеря. Проживание в палатках предлагали в качестве альтернативы комнатам в стационарных корпусах с 2018 года.

В ночь на 23 июля 2019 года в лагере случился пожар. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. Одна девочка погибла на месте, трое детей позднее скончались от ожогов. Еще несколько человек получили легкие травмы и травмы средней степени тяжести.

После трагедии начался ряд проверок, в том числе проверки в детских лагерях по всей стране. Возбуждены уголовные дела. В рамках расследования арестованы учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь, директор лагеря Максим Кузнецов, а также проводивший в лагере проверку сотрудник МЧС.