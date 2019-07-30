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30.07.2019 10:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае подростка распяли за долги

Текст: Юрий Батин

В Комсомольске-на-Амуре Ленинский районный суд вынес приговор в отношении трех молодых людей, которые из корыстных побуждений дважды похитили несовершеннолетнего и, выбивая с него долг, прибили гвоздями к дереву.

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Старший помощник прокурора города Ольга Тихоньких сообщила "РГ", что потерпевший, которому на момент совершения преступления исполнилось 17 лет, в 2018 году занимался распространением наркотиков и задолжал 20 тысяч рублей интернет-магазину, реализовавшему наркотические средства. Чтобы наказать должника, представители магазина наняли за вознаграждение молодого человека, который привлек к "делу" двух своих друзей.

В октябре прошлого года двое соучастников под надуманным предлогом вывезли потерпевшего на пустырь, где избили и заставили на камеру извиняться. За предоставленное видео они получили от заказчика пять тысяч рублей. В ноябре того же года все трое еще раз схватили должника и вывезли в лесополосу у поселка Старт. По пути следования один из похитителей разбил дорогой телефон потерпевшего, чтобы тот  не смог позвать на помощь. В лесополосе они гвоздями прибили его руками к дереву, снимая процесс на видео. За это они получили еще пять тысяч.

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- В ходе предварительного следствия и в судебном заседании подсудимые признали вину в предъявленном обвинении, сотрудничали со следствием, возместили моральный и материальный ущерб потерпевшему. Несмотря на совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от трех с половиной лет до четырех лет в исправительной колонии строгого режима, - сообщила Ольга Тихоньких.

Приговор в законную силу не вступил.

В прокуратуре добавили, что в отношении потерпевшего выделен материал по статьям, предусматривающим ответственность за распространение наркотиков. Также выделен материал в отношении неизвестных, распространявших через интернет наркотические средства с помощью несовершеннолетних и вымогавших у потерпевшего деньги. По этим делам проводится предварительное расследование.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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