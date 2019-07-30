В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе из-за паводков режима чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сейчас паводковая обстановка в регионе осложняется. Подтоплены несколько населенных пунктов, из берегов начали выходить малые реки. Решающим фактором для введения режима ЧС стал прогноз подъема уровня воды в Амуре у краевой столицы. Гидрологи считают, что он может достигнуть отметки в шесть метров. Такой подъем реки вызовет затопления островов на левом берегу, где расположены дачи, и низких мест в Хабаровске и пригороде.

Режим ЧС распространили на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также все районы края, кроме Аяно-Майского и Охотского.