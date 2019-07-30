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30.07.2019 17:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье начальник тыла УМВД арестован по подозрению во взятке

Текст: Денис Передельский

Следственные органы Амурской области возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника тыла регионального УМВД. Высокопоставленный сотрудник полиции подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает СУ СК России по региону, дело заведено отделом по расследованию особо важных дел. По версии следствия, 26 июля 2019 года подозреваемый через посредника получил взятку в особо крупном размере. Впрочем, конкретная сумма пока не указана.

Фото: УМВД России по Приморскому краю
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Деньги предназначались в качестве вознаграждения "за своевременное и беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ по строительству многоквартирного жилого дома для нужд УМВД".

В регуправлении СК уточнили, что и сам подозреваемый, и посредник были задержаны сотрудниками УФСБ при передаче денежных средств. Кстати, в отношении посредника тоже заведено уголовное дело.

"По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении посредника - домашний арест", - добавили в СК.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Амурской области, сейчас проводится служебная проверка. Если вина попавшего под подозрение сотрудника будет установлена, то его уволят из ОВД по отрицательным мотивам.

Кстати

Два месяца назад был арестован начальник тыла регионального УМВД Михаил Робканов. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении полиции Приамурья ущерба в 56 миллионов рублей.

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