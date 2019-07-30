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30.07.2019 13:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье арестовали главу угрозыска УМВД

Текст: Денис Передельский

Во Владивостоке Фрунзенский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде ареста в отношении главы уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрея Миляева.

Как сообщает ТАСС, Миляев арестован на два месяца. О таком сроке заключения под стражу ходатайствовал следователь СК России.

Фото: УМВД России по Приморскому краю
В УМВД Приморья начали проверку после задержания главы угрозыска

Представители защиты просили суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, но их ходатайство было отклонено. Впрочем, постановление еще может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

Напомним, Андрей Миляев был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он предупреждал знакомого бизнесмена, занимающегося вырубкой леса в Приморском крае, о планируемых правоохранительными органами проверках.

За это предприниматель с 2018 года по 2019 год передал ему свыше пяти миллионов рублей "в качестве доли от дохода, полученного от переработки древесины".

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по материалам УФСБ России по Приморскому краю.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в связи с задержанием начальника уголовного розыска проводится служебная проверка.

"По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнули в УМВД.

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