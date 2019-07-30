В Приморье на границе с КНР задержали груз трепанга на 1,5 млн рублей

Пограничники и таможенники Приморья на автомобильном пункте пропуска "Турий Рог" на границе с Китаем задержали автобус, в тайнике которого были спрятаны 15 тысяч особей сушеного дальневосточного трепанга и дериваты животных, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное пограничное УФСБ РФ.

Тайник был оборудован в технологической полости под крылом заднего колеса автобуса. В нем уместилось 11 мешков с трепангом ориентировочной стоимостью 1,5 миллиона рублей, 14 желчных пузырей и 28 клыков диких животных. Дериваты направлены на экспертизу в Центр "Амурский тигр".

Водитель автобуса утверждает, что не имеет к грузу отношения.