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30.07.2019 07:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье сотрудников железной дороги заподозрили во взяточничестве

Текст: Ольга Журман

Уголовные дела в отношении первого заместителя начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций и начальника железнодорожной станции Владивосток возбуждены в отделении по расследованию особо важных дел Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ. Об этом "РГ" сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Дарья Немцева.

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В отношении первого фигуранта возбуждено дело о получении взятки в значительном размере (часть 2 статьи 290 УК РФ). В отношении второго - о получении взятки в крупном размере (пунтк "в" части 5 статьи 290 УК РФ).

Как предполагает следствие, в период с марта 2016 по ноябрь 2017 года начальник железнодорожной станции Владивосток и с июля 2015 по октябрь 2017 года первый заместитель начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций получили взятку за общее покровительство и совершение входящих в служебные полномочия действий в пользу взяткодателя.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется Владивостокским линейным управлением МВД России на транспорте и Управлением ФСБ России по Приморскому краю.

По информации пресс-службы Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте и УФСБ России по Приморскому краю, общий размер взяток, по предварительным данным, составляет несколько сотен тысяч рублей.

Статья 290 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящий момент проводится масштабный комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств происшедшего. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

Справка "РГ"

Железнодорожная станция Владивосток относится к Владивостокскому центру организации работы железнодорожных станций, являющегося в свою очередь подразделением Дальневосточной дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО "РЖД".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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