В УМВД Приморья начали проверку после задержания главы угрозыска

В связи с задержанием начальника уголовного розыска приморского УМВД Андрея Миляева по подозрению в злоупотреблении полномочиями проводится служебная проверка. Об этом сообщили в УМВД по Приморскому краю.

В ходе проверки изучат обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию. А затем будет принято решение в соответствии с законодательством.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Миляева задержали по подозрению в получении пяти миллионов рублей от бизнесмена, которого он предупреждал о проверках.

Уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями" возбудил Центральный аппарат СК РФ.