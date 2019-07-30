Гонки с полицией: В Уфе задержали пьяную девушку без прав

В Уфе задержали девушку-водителя, которая, уходя от полицейского патруля, устроила ДТП в центре города. Подробности задержания сообщил на пресс-конференции в медиацентре "Россия" главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По его словам, в этом помогли социальные сети, где пассажирки водителя-нарушителя вели видеотрансляцию ухода от погони. В видеоролике слышно, как девушки кричат: "Что мы натворили! У нас нет прав".

Началось все со звонка в полицию неравнодушного уфимца, сообщившего о том, что возле одного из развлекательных центров компания пьяных девушек танцует на крыше автомобиля Audi.

Полицейские выехали на место, заметили автомобиль в потоке и попросили остановиться. Однако вместо того чтобы сделать это, водитель поддал газу и попытался скрыться.

В районе "Дворца спорта" на улице Зорге машина проехала на красный сигнал светофора и врезалась "Жигули" 14-й модели, которую отбросило на Ford Fusion. Только тогда водителя удалось остановить и достать из машины. За рулем оказалась 21-летняя девушка, которая не имела водительских прав. Ее отправили на медосвидетельствование.

- Алкотестер показал 0,830 промилле. Это очень много. Девушку отвезли в суд, на нее составили 12 протоколов", - отметил Динар Гильмутдинов.

Выяснилось, что автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, а полис ОСАГО отсутствовал.