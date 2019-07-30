Мордовия получит 500 млн рублей на ремонт мостов

Федеральный центр выделит Мордовии 500 миллионов рублей на строительство мостов на Северо-Восточном шоссе Саранска. Деньги поступят в республику уже осенью.

Об этом заявил начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства Дмитрий Лаптев в ходе визита в республику. Как сообщила пресс-служба администрации главы РМ, гость ознакомился с ходом работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и остался доволен увиденным.

- Считаю, что у республики есть все необходимое, чтобы перевыполнить обозначенный в нацпроекте целевой показатель - привести в нормативное состояние 48,5 процента региональных дорог, - отметил Лаптев.

Сейчас на обходе Саранска завершается строительство транспортной развязки типа "лук". В этом году объем финансирования работ из федерального бюджета составит 258,3 миллиона рублей. По планам, объект будет сдан досрочно - в конце октября.

Дмитрий Лаптев проинспектировал также ход работ на улицах Гагарина и Рабочей в Саранске, улицах Петрова и Луначарского в Рузаевке, а также автодороге Саранск - Рузаевка. Ремонт там идет по графику.

Сегодня в Мордовии ведутся работы на 21 дорожном объекте местного и регионального значения, что составляет 31 процент от их общего числа. Всего же в текущем году на реализацию нацпроекта в регионе выделено более двух миллиардов рублей - на эти деньги будет приведено в нормативное состояние 68 участков трасс общей протяженностью 146 километров.

В ходе рабочей встречи Дмитрия Лаптева и главы РМ Владимира Волкова обсуждались и дополнительные дорожные объекты, включенные в региональную программу нацпроекта. Один из них - это обход Рузаевки. Из федерального бюджета уже пришел первый транш в сумме 247 миллионов рублей на реализацию проекта. Остальные деньги поступят до конца года.

Кроме того, дополнительные средства будут выделены на продолжение строительства дороги по улице Строительной с путепроводом через реку Инсар.

Поддержит федеральный центр Мордовию и в строительстве мостов на Северо-Восточном шоссе. По словам главы РМ , этот вопрос очень важен для столицы региона.

- В мой адрес поступают многочисленные обращения жителей города, люди испытывают неудобства, вынуждены ездить в обход. Но с учетом объемов строительства - необходим капитальный ремонт сразу трех мостов - сделать это быстро у нас не получится, - пояснил Владимир Волков. - Поэтому включение этих объектов в программу нацпроекта позволит нам ускорить строительство и решить эту проблему.

Дмитрий Лаптев заверил, что этот вопрос уже решается. Осенью ожидается поступление 500 миллионов рублей на возведение объектов.

Справка "РГ"

В рамках реализации в республике нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года Мордовия получит из федерального бюджета 16 миллиардов рублей. На эти средства будет отремонтировано 1100 километров дорог.