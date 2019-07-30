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30.07.2019 15:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мордовия получит 500 млн рублей на ремонт мостов

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Федеральный центр выделит Мордовии 500 миллионов рублей на строительство мостов на Северо-Восточном шоссе Саранска. Деньги поступят в республику уже осенью.
Фото: Пресс-служба главы РМ Фото: Пресс-служба главы РМ
Фото: Пресс-служба главы РМ

Об этом заявил начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства Дмитрий Лаптев в ходе визита в республику. Как сообщила пресс-служба администрации главы РМ, гость ознакомился с ходом работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и остался доволен увиденным.

- Считаю, что у республики есть все необходимое, чтобы перевыполнить обозначенный в нацпроекте целевой показатель - привести в нормативное состояние 48,5 процента региональных дорог, - отметил Лаптев.

Фото: Николай Гагарин
В Мордовии за пять лет приведут в порядок 1068 километров дорог

Сейчас на обходе Саранска завершается строительство транспортной развязки типа "лук". В этом году объем финансирования работ из федерального бюджета составит 258,3 миллиона рублей. По планам, объект будет сдан досрочно - в конце октября.

Дмитрий Лаптев проинспектировал также ход работ на улицах Гагарина и Рабочей в Саранске, улицах Петрова и Луначарского в Рузаевке, а также автодороге Саранск - Рузаевка. Ремонт там идет по графику.

Сегодня в Мордовии ведутся работы на 21 дорожном объекте местного и регионального значения, что составляет 31 процент от их общего числа. Всего же в текущем году на реализацию нацпроекта в регионе выделено более двух миллиардов рублей - на эти деньги будет приведено в нормативное состояние 68 участков трасс общей протяженностью 146 километров.

В ходе рабочей встречи Дмитрия Лаптева и главы РМ Владимира Волкова обсуждались и дополнительные дорожные объекты, включенные в региональную программу нацпроекта. Один из них - это обход Рузаевки. Из федерального бюджета уже пришел первый транш в сумме 247 миллионов рублей на реализацию проекта. Остальные деньги поступят до конца года.

Фото: Николай Гагарин
В Саранске за шесть лет отремонтируют 70 километров дорог

Кроме того, дополнительные средства будут выделены на продолжение строительства дороги по улице Строительной с путепроводом через реку Инсар.

Поддержит федеральный центр Мордовию и в строительстве мостов на Северо-Восточном шоссе. По словам главы РМ , этот вопрос очень важен для столицы региона.

- В мой адрес поступают многочисленные обращения жителей города, люди испытывают неудобства, вынуждены ездить в обход. Но с учетом объемов строительства - необходим капитальный ремонт сразу трех мостов - сделать это быстро у нас не получится, - пояснил Владимир Волков. - Поэтому включение этих объектов в программу нацпроекта позволит нам ускорить строительство и решить эту проблему.

Дмитрий Лаптев заверил, что этот вопрос уже решается. Осенью ожидается поступление 500 миллионов рублей на возведение объектов.

Справка "РГ"

В рамках реализации в республике нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года Мордовия получит из федерального бюджета 16 миллиардов рублей. На эти средства будет отремонтировано 1100 километров дорог.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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