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30.07.2019 12:42
Проект: В регионах

Полная мощность

Пермский завод "Уралхима" нарастил производство
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 165(7923)
В филиале "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми подвели производственные итоги за шесть месяцев 2019 года.
Рост производительности "ПМУ" за полугодие составил девять процентов. Фото: ПМУ Рост производительности "ПМУ" за полугодие составил девять процентов. Фото: ПМУ
Рост производительности "ПМУ" за полугодие составил девять процентов. Фото: ПМУ

Общий объем выпущенной за этот период товарной продукции составил 451,6 тысячи тонн, что на девять процентов выше результатов первого полугодия 2018 года.

Выпуск карбамида за январь - июнь составил 338,5 тысячи тонн и на девять процентов превысил уровень производства первых шести месяцев предыдущего года.

Аммиака было произведено 311,5 тысячи тонн (в том числе товарного - 113,1 тысячи тонн). Рост оказался аналогичным - на девять процентов.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми:

- В первом полугодии текущего года предприятие показало стабильно высокие результаты. Оборудование работает на полную мощность. Увеличение выпуска продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с ростом производительности агрегатов и переносом их остановки на ежегодный ремонт с июня на сентябрь.

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