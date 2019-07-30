Пермский завод "Уралхима" нарастил производство

В филиале "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми подвели производственные итоги за шесть месяцев 2019 года.

Рост производительности "ПМУ" за полугодие составил девять процентов. Фото: ПМУ

Общий объем выпущенной за этот период товарной продукции составил 451,6 тысячи тонн, что на девять процентов выше результатов первого полугодия 2018 года.

Выпуск карбамида за январь - июнь составил 338,5 тысячи тонн и на девять процентов превысил уровень производства первых шести месяцев предыдущего года.

Аммиака было произведено 311,5 тысячи тонн (в том числе товарного - 113,1 тысячи тонн). Рост оказался аналогичным - на девять процентов.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми:

- В первом полугодии текущего года предприятие показало стабильно высокие результаты. Оборудование работает на полную мощность. Увеличение выпуска продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с ростом производительности агрегатов и переносом их остановки на ежегодный ремонт с июня на сентябрь.