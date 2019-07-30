На этот раз такая просьба касалась судьи Автозаводского районного суда Тольятти Ивана Ежова. По данным следственного ведомства, он получил взятку в размере одного миллиона и ста тысяч рублей. А это часть 5 статьи 290 УК РФ, по которой грозит долгий срок заключения. Сначала с этой ситуацией разбиралась региональная квалификационная коллегия судей. Там выяснили, что обвинение связано с делом некоего Сеидова, которого обвиняли в вымогательстве в особо крупном размере (ст. 163 УК). Судья переквалифицировал его на гораздо более мягкий состав - "Самоуправство" (ст. 330 УК) - и назначил штраф. За это, по версии Следственного комитета, он попросил адвоката Алиева передать ему вознаграждение в размере 1,1 миллиона рублей. Защитник обратился к правоохранителям. Ежова задержали при получении меченых 550 тысяч рублей. А затем квалификационная коллегия судей Самарской области по результатам тайного голосования решила выдать его следователям. С правом возбуждения против него уголовного дела.
Судья оспорил решение региональной ККС. В Москве Ежов отрицал обвинение и указывал на якобы многочисленные процессуальные нарушения в действиях нижестоящей коллегии. В частности, он указывал, что представление Бастрыкина якобы поступило без материалов проверки и ему дали меньше двух суток для ознакомления со значительным числом бумаг. Само уголовное дело Ежов объяснял противостоянием спецслужб, с которым связан процесс Сеидова.
Представитель СКР Дмитрий Яковлев утверждал, что Ежову дали достаточно времени на ознакомление с материалами проверки. В ВККС поддержали решение о согласии на возбуждение против Ежова уголовного дела.