Высшая квалификационная коллегия судей зачастую решает судьбу коллеги. Особенно это становится ясно тогда, когда лично глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит дать "добро" на возбуждение уголовного дела против судьи.

На этот раз такая просьба касалась судьи Автозаводского районного суда Тольятти Ивана Ежова. По данным следственного ведомства, он получил взятку в размере одного миллиона и ста тысяч рублей. А это часть 5 статьи 290 УК РФ, по которой грозит долгий срок заключения. Сначала с этой ситуацией разбиралась региональная квалификационная коллегия судей. Там выяснили, что обвинение связано с делом некоего Сеидова, которого обвиняли в вымогательстве в особо крупном размере (ст. 163 УК). Судья переквалифицировал его на гораздо более мягкий состав - "Самоуправство" (ст. 330 УК) - и назначил штраф. За это, по версии Следственного комитета, он попросил адвоката Алиева передать ему вознаграждение в размере 1,1 миллиона рублей. Защитник обратился к правоохранителям. Ежова задержали при получении меченых 550 тысяч рублей. А затем квалификационная коллегия судей Самарской области по результатам тайного голосования решила выдать его следователям. С правом возбуждения против него уголовного дела.

Судья оспорил решение региональной ККС. В Москве Ежов отрицал обвинение и указывал на якобы многочисленные процессуальные нарушения в действиях нижестоящей коллегии. В частности, он указывал, что представление Бастрыкина якобы поступило без материалов проверки и ему дали меньше двух суток для ознакомления со значительным числом бумаг. Само уголовное дело Ежов объяснял противостоянием спецслужб, с которым связан процесс Сеидова.

Представитель СКР Дмитрий Яковлев утверждал, что Ежову дали достаточно времени на ознакомление с материалами проверки. В ВККС поддержали решение о согласии на возбуждение против Ежова уголовного дела.