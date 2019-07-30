В последнее время перед российскими предприятиями остро встал вопрос снабжения ключевых отраслей промышленности приборами отечественного производства, которые бы не уступали зарубежным аналогам. И лучшим производителям удается добиваться не только выигрыша в цене, но и повышения точности и надежности самих изделий.

За счет чего этого удается добиться, рассказывает президент Промышленной группы МИДА, доктор технических наук, профессор, действительный член Российской Метрологической академии Владимир Стучебников.

Владимир Михайлович, похоже, что сегодня ваша промышленная группа живет, а не выживает, как было еще недавно?

Владимир Стучебников: Действительно, в прошлом году мы немного подросли и по объемам выпуска, и по денежному обороту, превысив показатели 2017-го. В этом году удалось решить еще две большие проблемы. В частности, мы разработали и организовали производство эталонных датчиков с точностью измерения на уровне эталонов, например, грузопоршневых манометров. Пока мы официально внесли в Государственный реестр измерительных приборов эталонные датчики давления с точностью 0,05 процента. Хочу особо отметить, что сегодня мы реально можем изготавливать датчики и с более высокой точностью. Так, во Францию уже отправляли преобразователи давления с точностью одна сотая процента!

Где вы подтверждаете соответствие ваших средств измерений установленным метрологическим требованиям?

Владимир Стучебников: В Ульяновске и в Самаре. Дело в том, что в нашем регионе отсутствуют средства, с помощью которых можно поверить некоторые эталонные датчики МИДА. Пока на месте мы можем поверять датчики только с точностью в пять сотых процента. С более же точными приборами придется ездить в Санкт-Петербург - во Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д. И. Менделеева. А это достаточно дорого.

Что побудило вас заняться разработкой столь точных датчиков?

Владимир Стучебников: Необходимость замены у нас на предприятии эталонов давления, прежде всего грузопоршневых манометров. Старые стали выходить из строя, не выдержав наш производственный ритм, а новые значительно выросли в цене. Кроме того, показания грузопоршневых манометров зависят от значения ускорения силы тяжести в месте измерения.

Наши же новые эталонные датчики лишены этих недостатков - они значительно дешевле, проще в использовании и их показания не зависят от широты и долготы.

Замена ключевых элементов в производственной цепочке, скорее всего, проходила с определенными трудностями?

Владимир Стучебников: Действительно, замена грузопоршневых манометров на наши датчики шла непросто, однако сегодня мы практически на всех участках производства работаем с собственными эталонами. Для этого пришлось внести изменения в системы управления автоматических рабочих мест, но оно того стоило.

Кроме того, нашими эталонными датчиками заинтересовались отечественные предприятия, изготавливающие средства калибровки и испытаний давления, которые до сих пор чаще всего работают с зарубежными приборами.

Так, несколько датчиков мы уже отправили в Челябинск, где подтвердили их высокую точность. Думаю, что в ближайшем будущем такие поставки станут постоянными. Как я уже говорил, наши эталонные датчики дешевле импортных, к тому же они работают при давлении до 2500 атмосфер. В то время как почти все другие эталонные измерители выдерживают лишь до 600 атмосфер.

Дальнейшее развитие вашего производства связано, как я понимаю, прежде всего с повышением точности датчиков?

Владимир Стучебников: Не только. Мы начинали с датчиков избыточного давления, сейчас уже имеем эталонные датчики разрежения и абсолютного давления, на очереди - измерители давления-разрежения. На базе этих датчиков можно сделать приборы для измерения форвакуума, интерес к которым также есть на рынке.

Расскажите о втором направлении развития, которое вам удалось реализовать в этом году.

Владимир Стучебников: Это направление связано с освоением производства датчиков давления для расплавов полимеров, температура которых достигает 300 градусов. Многочисленные изготовители изделий из полимеров (пластиковых окон, мебели и другой продукции) в настоящее время используют в основном импортные образцы - американские, итальянские, китайские, в которых применяется ртуть, что небезопасно. Кроме того, такие датчики часто выходят из строя и требуют замены.

В наших датчиках нет никаких жидкостей, они более точные и надежные, что показал опыт эксплуатации у некоторых потребителей. Проведенные нами сравнительные испытания подтвердили, что и по точности измерений наши приборы существенно превосходят зарубежные аналоги, оставаясь, как правило, значительно дешевле.

Теперь речь идет об ускорении продвижения наших изделий на рынок, прежде всего на отечественных предприятиях, чтобы заместить импортные аналоги.

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