В Кировской области в огне погибли четыре человека

СУ СКР по Кировской области начало доследственную проверку по факту гибели четырех человека при пожаре в тепличном комплексе. Об этом сообщили "РГ" во вторник в ведомстве.

Трагедия произошла в ночь на 30 июля в Шабалинском районе в комплексе промышленных теплиц по выращиванию сельскохозкультур. Возникший пожар перекинулся на второй этаж деревянного здания, где жили рабочие. В огне погибли четыре человека. Еще один молодой человек, получивший множественные ожоги, был госпитализирован.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы, которые должны прояснить причину пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.