В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль веб-сериалов

Единственный в России международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который будет проходить в Нижнем Новгороде в этом году во второй раз, готовится к открытию. Даты проведения - со 2 по 6 августа, и по срокам Realist Web Fest совпадает с кинофестивалем в Выборге "Окно в Европу", который проходит со 2 по 8 августа. Фестивали - разные, но они символизируют связь между традициями и детальным рассмотрением ближайшего будущего, которое уже вовсю проникло в нашу жизнь. Сериалы в Сети смотрят все большее количество зрителей, и число тех, кто их снимает, также увеличивается. Так, на фестивале пройдут круглые столы с участием представителей ведущих онлайн-кинотеатров, которым есть что рассказать.

Realist Web Fest накануне объявил состав жюри, в которое вошли российская актриса Дарья Мороз, директор Сеульского веб-фестиваля, режиссер, основатель и директор Asia Web Awards Янг Ман Канг, а также победители Realist Web Fest прошлого года - российская актриса, режиссер веб-сериала "Бар "На грудь”" Ирина Вилкова, казахстанский актер ("МакМафия" и "Марко Поло"), режиссер веб-сериала "Всемогущий" Ерден Телемисов, режиссер уругвайского веб-сериала "Отель "Романов”" Гастон Арманьо, режиссер немецкого веб-сериала "За грехи наши" Йоахим Юнг, режиссер израильского веб-сериала "Парикмахерская Хани" Томер Верехсон.

Бывшая швейная фабрика "Маяк" на Нижневолжской набережной в рамках фестиваля превратится в веб-пространство, где 3 и 4 августа для гостей и жителей города будут организованы показы веб-сериалов, а также представлена выставка молодых и прогрессивных художников, куратором которой является Аполлон Шнуров. Вход в "Маяк" будет свободным для всех желающих.

Лучшие веб-сериалы со всего мира, которые участвуют в программе можно будет посмотреть в "Маяке" с14:00 до 20:00 в субботу и воскресенье. В основном конкурсе представлено большое количество российских онлайн-проектов, в том числе веб-сериал с Сергеем Безруковым, карельское "Черное зеркало", проект Тимура Бекмамбетова, а также работы участников из США, Аргентины, Канады, Великобритании, Испании, Израиля, Сингапура, Италии, Финляндии, Бельгии, Китая и Германии.

Жюри в этом году определит не только лучший веб-сериал, но и выберет лучший эпизод, снятый участниками международного конкурса Web-start, который впервые в этом году будет организован в рамках фестиваля веб-сериалов. В WEB-START будут участвовать 9 международных киношкол, задача которых - снять в Нижнем Новгороде непосредственно в дни работы фестиваля пилотный эпизод веб-сериала. Уже 4 августа в социальной сети "Вконтакте" можно будет увидеть все 9 историй, декорациями для которых станут 8 различных районов города. Победителя будут выбирать и сами нижегородцы - методом онлайн-голосования.

В рамках культурной программы Realist Web Fest для гостей и участников фестиваля выступят "Звонкий", Burito, Мари Краймбрери, Filatov & Karas и другие. Что касается выставки Аполлона Шнурова - в прошлом году в рамках фестиваля Шнуров представлял собственную выставку "Untitled.jpg", картины для которой он создавал на графическом планшете с использованием плагинов настоящих масляных мазков. На этот раз в его выставке принимают участие художники FEAR©, Зярри Мухдарлы, Борис Чайка, sx.to /. Для тех, кому незнакомы эти имена, расскажем, что FEAR© - молодой уличный художник, стиль которого пропитан атмосферой Нью-Йоркского андеграунда и золотых времён хип-хопа; Зярри Мухдарлы (Zyarri Mukhdarly) - художница из Петербурга, занимается графикой, иллюстрацией, уличным искусством; Борис Чайка - художник, описывающий свое творчество следующим образом: "Не пишу, а мажу на холстах в формате смешанной техники. Абстракт - ♥.". И sx.to / - это художник, занимающийся графикой больше десяти лет, который в последние два года отошел от изображения объекта и исследует текстуры.

