В Перми состоялась пиратская свадьба

День свадьбы пермяков Михаила Баландина и Елены Трапезниковой будет помнить не только их родственники и ближайшие друзья, но и почти весь город.

В официальную церемонию заключения брака они добавили небольшую перчинку и устроили свадьбу в виде пиратской вечеринки.

На регистрацию в Дзержинский отдел управления ЗАГС администрации Перми молодожены и их приглашенные явились в костюмах пиратов. Несмотря на особый колорит, все требуемые процедуры государственной регистрации нового семейного союза были тщательно соблюдены. Гости, несмотря на устрашающие наряды и наличие оружия (конечно, игрушечного), пришли с букетами, были миролюбивы и весьма романтичны, как и водится на подобных мероприятиях.

Как отметили сотрудники, в их отделении ЗАГС, это был первый случай костюмированных торжеств. В большинстве своем пермяки предпочитают отмечать такие события в привычных нарядах - белоснежных платьях и строгих костюмах.

Впрочем, в управлении ЗАГС припомнили, что однажды в одном из районов регистрация брака прошла в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки.