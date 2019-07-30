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30.07.2019 09:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми состоялась пиратская свадьба

Текст: Инесса Суворова
Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми
Фото: администрация Перми

День свадьбы пермяков Михаила Баландина и Елены Трапезниковой будет помнить не только их родственники и ближайшие друзья, но и почти весь город.

В официальную церемонию заключения брака они добавили небольшую перчинку и устроили свадьбу в виде пиратской вечеринки.

На регистрацию в Дзержинский отдел управления ЗАГС администрации Перми молодожены и их приглашенные явились в костюмах пиратов. Несмотря на особый колорит, все требуемые процедуры государственной регистрации нового семейного союза были тщательно соблюдены. Гости, несмотря на устрашающие наряды и наличие оружия (конечно, игрушечного), пришли с букетами, были миролюбивы и весьма романтичны, как и водится на подобных мероприятиях.

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Как отметили сотрудники, в их отделении ЗАГС, это был первый случай костюмированных торжеств. В большинстве своем пермяки предпочитают отмечать такие события в привычных нарядах - белоснежных платьях и строгих костюмах.

Впрочем, в управлении ЗАГС припомнили, что однажды в одном из районов регистрация брака прошла в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки.

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