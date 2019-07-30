В Прикамье обсудили перспективы развития регионального рынка медицины. На площадке Пермской торгово-промышленной палаты собрались представители профессионального сообщества, медицинской и фармацевтической индустрии, руководители инновационных предприятий и краевые чиновники.

Речь шла о разном, но самым интересным оказался вопрос цифрового будущего медицины и участия пермских компаний в "Национальной технологической инициативе" (НТИ).

По прогнозам Агентства стратегических инициатив, в 2035 году экономика России лишится 45 процентов от планового уклада экономики. Производства, базирующиеся на технологиях сегодняшнего дня, постепенно начнут терять конкурентоспособность и уходить с рынка. Собственно, этот процесс уже давно идет.

Инновации в сфере НТИ с 2015 года находятся в центре внимания федеральных властей. На этом уровне разработаны планы и проекты, реализуются программы поддержки. Можно привести успешные примеры. Не секрет, что робот, который ставит диагноз и самостоятельно выбирает программу лечения больного, уже не фантастика, а дело близкого будущего.

К концу нынешнего года пермская компания Promobot собирается представить общественности первого российского искусственного доктора. А вот насколько робототехника и платформы на основе искусственного интеллекта войдут в практику пермского здравоохранения, во многом зависит от разработчиков-инноваторов, заинтересованности профессионального сообщества и поддержки региональных властей.

По мнению руководителя направления "Экосистема НТИ в Пермском крае" Николая Косвинцева, Прикамье является перспективным регионом для развития инновационных технологий в формате "Хелснет" - рынка персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни, а также новых эффективных препаратов для профилактики и лечения различных заболеваний. Необходимо лишь научиться правильно использовать потенциал медуниверситета, фармакадемии, Федерального центра управления рисками здоровья населения, частных и государственных медицинских центров.

- В Перми есть научные разработки, которые могут быть использованы для широкой практики уже сегодня, - говорит Косвинцев. - Самые перспективные с этой точки зрения направления - медицинская генетика, превентивная медицина и здоровое долголетие. Если компания хоть в каком-то варианте имеет наработки по перечисленным направлениям, она вполне впишется в требования "Хелснет" и может получить существенную материальную и административную поддержку.

Как отметил Николай Косвинцев, наступил благоприятный момент для реализации самых смелых инновационных разработок именно в этой сфере. На уровне государства и региона созданы различные институты поддержки, в том числе грантовой и венчурной. Кроме того, разработана нормативная дорожная карта, облегчающая компаниям группы "Хелснет" доведение продуктов до потребителя.

Примером успешного прорыва может служить пермская компания Biogenom, участник федеральной программы. При грантовой поддержке Фонда содействия инновациям здесь создали многофункциональную медицинскую платформу на базе искусственного интеллекта, аналогов которой в стране пока нет. Разработка представляет собой систему самостоятельного скрининга состояния здоровья и интеллектуального диалогового помощника врача.

- Мы научились автоматически извлекать данные из текстов, - пояснил генеральный директор Biogenom Алексей Дубасов. - Считанная с помощью визуального редактора информация в течение пары минут интегрируется в общую систему медицинского учреждения, что создает большие базы. Они могут быть унифицированы, структурированы и использованы в дальнейшем для медицинской аналитики и выстраивания стратегии лечения. Миллионы персональных карт, которые лежат в разных больницах, миллиарды результатов лабораторных анализов, выданных пациентам на бумажных носителях, сотни приказов минздрава о способах лечения и применения лекарственных препаратов - это все может быть сведено воедино. На основе такой системы сформирована BigData и создан искусственный интеллект, который сможет самостоятельно назначать лечение.

Практическая польза для конкретного врача и медучреждения заключается в колоссальной экономии времени. Врач, принимая от пациента историю болезни на бумажном носителе, многочисленные результаты лабораторных и других исследований, с помощью новой технологии может мгновенно перенести в персональную медкарту всю имеющуюся информацию. И система сама подскажет врачу дальнейшие шаги в лечении больного.

На этой основе компания разработала уже несколько подобных экспертных систем - помощников врача. Сделано четыре прототипа экспертной системы по раку молочной железы и эндокринным заболеваниям.

- Все можно делать и методами традиционного программирования, - говорит Алексей Дубасов. - Но времени уйдет в 10 раз больше и потребуется гораздо больше усилий большего числа медицинских специалистов. Главное - наша система, в отличие от других, объясняет, как появился тот или иной вывод, что лежит в основе того или иного решения. Мы не вмешиваемся в процесс лечения, это чистой воды информатизация знаний.

Год назад компания апробировала еще один свой продукт, связанный с оценкой состояния здоровья по 1089 показателям. Система учитывает такие факторы, как генетика, образ жизни, здоровье и экологический фон. Проанализировав информацию и учтя взаимосвязанное влияние факторов друг на друга, система делает выводы о здоровье человека на несколько лет вперед. По признанию разработчиков, такой подход пока мало кем используется, но с точки зрения превентивной медицины и здорового долголетия он является большим шагом вперед.

Комментарий

Михаил Мальцев, заместитель министра здравоохранения Пермского края:

- От цифровых технологий мы никуда не уйдем. Главный вопрос - кому достанется пальма первенства: Пермскому краю или другому региону. Конечно, хотелось бы, чтобы в Прикамье научных прорывов было больше. Тем более что созданная у нас единая система здравоохранения сегодня является одной из самых передовых в стране.