В Саратове из-за квартиры уволен заместитель начальника УФСИН

Уволен первый заместитель начальника управления УФСИН по Саратовской области Алексей Рязанцев, в отношении которого расследуется уголовное дело.

Как сообщили в СУ СК по региону, полковник внутренней службы подозревается в мошенничестве, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4. Как считают правоохранители, офицер УФСИН еще в 2012 году незаконно получил жилье из служебного фонда.

Следствие обращалось в Волжский районный суд Саратова с требованием об отстранении Алексея Рязанцева от должности на время расследования уголовного дела, однако затем ходатайство было отозвано, поскольку такое решение уже приняло руководство ФСИН.

В пресс-службе управления ФСИН по Саратовской области корреспонденту "РГ" подтвердили, что в настоящее время полковник "освобожден от занимаемой должности".