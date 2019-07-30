Новости

Торт с морковью и бамбуком подарят пандам на день рождения в Московском зоопарке 13:02
Кроссовер УАЗ-3170 похоронили заживо 13:00
Андрей Травников назвал задачи министерства цифрового развития и связи региона 13:00
На видео сняли стрельбу по спецназовцам в упор боевыми патронами 12:58
Под Воронежем завели дело о битумной реке 12:57
Создатель "Чипа и Дейла" и "Черного Плаща" приедет на Comic Con Russia 12:55
Замглавы администрации Элисты арестован за вымогательство 12:54
Москвичи чаще всех волнуются о своем здоровье в путешествиях 12:53
В Астрахани госпитализированы десять иранских моряков 12:47
В Англии введут временные удаления в футболе 12:45
У солиста "Ласкового мая" Тревоги родилась дочь 12:40
Объем банковских вкладов от 1 до 1,4 млн рублей вырос на 5,5% 12:32
Число жертв самолета ВВС Пакистана выросло до 18 человек 12:31
На гальке возрастом 10 тысяч лет нашли записи о Луне 12:30
Беловежская пуща собирает любителей варенья в поместье Деда Мороза 12:29
В московском метро машинист спас упавшего пенсионера 12:26
В Башкирии с завода украли алмазные канаты на 500 тысяч рублей 12:25
В ТЦ "Авиапарк" сработала пожарная сигнализация 12:24
В Москве появились "умные светофоры" перед тоннелями 12:23
Поклонская ответила на идею Киева о международных переговорах по Крыму 12:23
Вода в реке Ия в Тулуне за два часа поднялась на 24 сантиметра 12:12
Гонки с полицией: В Уфе задержали пьяную девушку без прав 12:08
Renault Arkana: только появилась, а уже подорожала 12:07
Уральцы задолжали по сто тысяч за отсутствующее отопление 12:05
Беларусь будет без ограничений приглашать наблюдателей на выборы 12:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 13:00
Проект: В регионах

Андрей Травников назвал задачи министерства цифрового развития и связи региона

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Департамент информатизации и телекоммуникационных технологий Новосибирской области переименован в министерство цифрового развития и связи. Соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Травников.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

При этом ранее занимавший должность руководителя департамента Анатолий Дюбанов становится министром цифрового развития и связи.

Глава региона отметил, что такое решение подтверждает важность задачи цифровой трансформации как национального приоритета для интеллектуального региона, каким является Новосибирская область.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
С помощью концессий приводят в порядок социальные объекты Новосибирска

По данным пресс-службы регионального правительства, в Новосибирской области создан один из самых мощных в стране IT-кластеров, а выпускники технологических вузов - одни из лучших специалистов в IT-сфере.

- Преобразование департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий в новую структуру позволит организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех отраслях социально-экономического развития региона, повысить эффективность государственного управления в сфере цифрового развития, - сказал губернатор Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что это не просто смена названия и повышение статуса органа власти, это завершение работы над структурой управления органов власти региона. Департаменты отвечают за функции, министерства - за развитие отраслей экономики.

Так, министерство цифрового развития и связи будет координировать реализацию нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", отвечать за формирование и реализацию проектов цифровизации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы региона. Среди новых задач - выстраивание эффективной работы с IT-организациями, развитие экспорта IT-решений, реализация мер финансовой и нефинансовой господдержки, продвижение региональных IT-проектов на федеральном уровне.

Справка "РГ"

Общее число организаций Новосибирской области, осуществляющих деятельность в сфере информации и связи, на 1 января 2019 года составляло 2912, или три процента от общего количества организаций региона. Вклад сферы информации и связи в ВРП, по данным статистики, по итогам 2017 года составил 4,2 процента (для сравнения, вклад сельского хозяйства - 4,2 процента, образования - 4 процента, доля строительства в ВРП - 3,8 процента). В среднем в России доля деятельности в области информации и связи в ВРП составляет три процента, в СФО - 2,1 процента.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым
В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила миллион гектаров
Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября пойдет на сделку со следствием
Число жертв самолета ВВС Пакистана выросло до 18 человек
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar