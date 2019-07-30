Андрей Травников назвал задачи министерства цифрового развития и связи региона

Департамент информатизации и телекоммуникационных технологий Новосибирской области переименован в министерство цифрового развития и связи. Соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Травников.

При этом ранее занимавший должность руководителя департамента Анатолий Дюбанов становится министром цифрового развития и связи.

Глава региона отметил, что такое решение подтверждает важность задачи цифровой трансформации как национального приоритета для интеллектуального региона, каким является Новосибирская область.

По данным пресс-службы регионального правительства, в Новосибирской области создан один из самых мощных в стране IT-кластеров, а выпускники технологических вузов - одни из лучших специалистов в IT-сфере.

- Преобразование департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий в новую структуру позволит организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех отраслях социально-экономического развития региона, повысить эффективность государственного управления в сфере цифрового развития, - сказал губернатор Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что это не просто смена названия и повышение статуса органа власти, это завершение работы над структурой управления органов власти региона. Департаменты отвечают за функции, министерства - за развитие отраслей экономики.

Так, министерство цифрового развития и связи будет координировать реализацию нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", отвечать за формирование и реализацию проектов цифровизации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы региона. Среди новых задач - выстраивание эффективной работы с IT-организациями, развитие экспорта IT-решений, реализация мер финансовой и нефинансовой господдержки, продвижение региональных IT-проектов на федеральном уровне.

Справка "РГ"

Общее число организаций Новосибирской области, осуществляющих деятельность в сфере информации и связи, на 1 января 2019 года составляло 2912, или три процента от общего количества организаций региона. Вклад сферы информации и связи в ВРП, по данным статистики, по итогам 2017 года составил 4,2 процента (для сравнения, вклад сельского хозяйства - 4,2 процента, образования - 4 процента, доля строительства в ВРП - 3,8 процента). В среднем в России доля деятельности в области информации и связи в ВРП составляет три процента, в СФО - 2,1 процента.