Прекращение дождей на юго-западе Приангарья подарило жителям территорий, оказавшимся под ударом стихии, робкую надежду, "что скоро этот ужас кончится". Многие уже облегченно выдохнули - самое страшное позади. Но в Тулунском и Нижнеудинском районах вновь готовятся вести борьбу с большой водой.

Ия продолжает подниматься. В ночь на 30 июля была перекрыта федеральная трасса "Байкал" - теперь попасть в Тулун и Нижнеудинск можно только по объездной дороге Тайшет - Чуна - Братск, большая часть которой в аварийном состоянии.

У жителей Тулуна, чьи дома и огороды смыло еще первой волной паводка, апатия: "Все равно уже, - говорят они. - Нет сил переживать и плакать"

Вода, по словам жителей Тулуна, прибывает со скоростью 15 сантиметров в час. Глава региона Сергей Левченко утром на встрече с журналистами заявил, что "ситуация развивается в прогнозируемом режиме".

- В соответствии с данными Росгидромета по региону, рост воды в реке Ия будет не более 10,5 метра. Пока до этих цифр далеко. Что касается дамбы в Тулуне, которая рассчитана на 9 метров, естественно, сегодня перелив есть. Такое развитие мы предполагали и готовились к нему. Все службы работают.

Однако на деле все не так оптимистично. Эвакуировано около тысячи человек - это намного меньше, чем месяц назад, поскольку на улицах, которые заливает в первую очередь, и домов-то не осталось. В городе дефицит питьевой воды - очищающая установка оказалась в зоне затопления, и теперь воду подвозят цистернами. Спасатели, с утра разгребавшие завалы вдоль федеральной трассы, приостановили работы - вода прибывает, течение становится все сильнее, и велик риск травм.

У жителей Тулуна, чьи дома и огороды смыло еще первой волной паводка, апатия: "Все равно уже, - говорят они. - Нет сил переживать и плакать. Нам терять уже нечего".

Те, у кого дома еще чудом целы, не хотят их покидать. Причина - уцелевшая домашняя живность. В пункты временного размещения с ней не пускают, а больше девать некуда.

Оксана, например, третьи сутки живет на чердаке - это единственное сухое место в ее доме, подвал и жилой этаж залиты водой. Вместе с ней - кошка, собаки, куры. Она пытается договориться со знакомыми, чтобы разместить "хозяйство" у них, пока не спадет вода, но большинство - в таком же положении. Единственная радость - дети в безопасности и не видят всего этого ужаса. Сыновья Оксаны - в оздоровительном лагере, возвращаются лишь через неделю. К тому времени, надеется она, станет полегче.

Тем не менее все настроены "продержаться". В затопленном городе уже налажено транспортное сообщение - шесть моторок курсируют между берегами, перевозя жителей и прибывших специалистов. Вертолеты доставили первый гуманитарный груз - бутилированную воду (около тонны) и продукты (1350 кг) - в села Владимировское, Кирейское и Перфиловское. На очереди Уйгат, Аршан и Белая Зима.

Неспокойно и в Нижнеудинске. Возвращающаяся в город вода поднимает старые страхи. "Страшно, что город наполнен водой до краев. Из-под земли волнами приходят грунтовые воды, и небо постоянно добавляет. Страшно, что только что откачанная из подвалов вода снова возвращается. Страшно, что река может пойти по новым протокам. Страшно, что ничего нельзя сделать. Остается только ждать", - рассказывает о настроениях в городе Артем Петернев, председатель совета общественной организации инвалидов Нижнеудинского района "Доверие". Его организация одна из первых развернула экстренную помощь в затопленном Нижнеудинске и продолжает сейчас адресно помогать пострадавшим.

А вот жители Шелеховского района выдохнули с облегчением, хотя для многих из них ночь накануне выдалась непростой.

- Вчера днем ко мне зашли спасатели и сказали, что лучше эвакуироваться, - рассказывает Юлия Зудина, жительница Большого Луга. - Вода была на нижнем краю огорода, но я решила не рисковать: собрала собак и кошку и отправилась в пункт временного размещения. Ближе к полуночи поступила команда собираться: вода поднималась, был риск оказаться отрезанными от дороги. Нас перевезли в Шелехов. Там было довольно тесно из-за того, что я со зверьем, на меня косо посматривали, поэтому я поехала к родственникам в Введенщину. Утром вернулась домой. Огород подтопило, до дома вода не дошла.

В Байкальске, куда была стянута техника для укрепления дамб и предотвращения размыва шлам-накопителей, вода тоже идет на спад. По заявлениям властей, ситуация стабильна, экологической угрозы нет. Эвакуированные жители все еще находятся в пунктах временного размещения, но, скорее всего, в ближайшее время им можно будет вернуться в свои дома.

Несмотря на стабилизацию ситуации, движение по федеральной трассе "Байкал" на участке от Култука до Бабушкина все еще ограничено - там запрещено ездить большегрузам весом более 12 тонн.

Мнение

Руслан Шарафутдинов, директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета:

- На то, что паводковая ситуация в этом году такая сложная, повлияли несколько факторов. Климат меняется, вследствие специфики атмосферных процессов осадков выпало необычайно много. К тому же все это совпало с заключительной фазой таяния снегов в горах. Сказались, думаю, и другие неблагоприятные факторы, например, массовая вырубка леса. Изменение лесистости территории серьезно влияет на сток.

Тем временем

Власти Амурской области попросили жителей региона не волноваться из-за паводка на Зее и ее притоке Селемджи. "Паводок развивается так, как мы и прогнозировали. Ситуация находится под контролем", - говорится в обращении властей Приамурья. С подтопляемых территорий эвакуированы почти две тысячи человек, 476 из них находятся в пунктах временного размещения. Все обеспечены питанием, постельным бельем. Для прибывших в ПВРы детей - их более 200 - предлагают путевки в загородные лагеря.

По состоянию на 30 июля на территории Амурской области подтоплено 611 частных жилых домов и 920 придомовых территорий. Львиная доля - в Мазановском районе, где проходит гребень паводка на реке Зее. Уровень воды там выше отметки опасного явления на 1,2 метра, гидрологи прогнозируют его спад. Пойма на участке от Мазаново до Благовещенска затоплена на глубину до 2,8 метра.

С 29 июля режим ЧС введен на всей территории Хабаровского края, за исключением двух северных районов - Аяно-Майского и Охотского. Это позволит властям подготовиться к прохождению паводка на Амуре. "Между тем на севере региона в селе Удское, пострадавшем от паводка на реке Уда, ситуация нормализуется. Электричество подали в пекарню и детский сад".

Остаются подтопленными 15 домов и 34 придомовые территории. Эвакуировано 137 человек, в том числе 48 детей. В основном люди разместились у родственников.

В ближайшие дни спасатели, прибывшие из Хабаровска, будут ликвидировать последствия разгула стихии: сушить дома тепловыми пушками, которые доставили сюда накануне. Также необходимо восстановить поврежденный мост и размытую дорогу между поселками Чумикан и Неран.

Подготовил Александр Филимоненко (Хабаровск).