Сибирь задыхается от лесных пожаров. Пламя с каждым днем "пожирает" все новые участки тайги. 30 июля, по данным ФБУ "Авиалесоохрана", было зафиксировано 137 лесных пожаров. Еще сутки назад их было 110. Больше всего лесов горит в Иркутской области (58 пожаров), Красноярском крае (36 пожаров) и Якутии (25 пожаров).

Только в Красноярском крае, по данным регионального лесопожарного центра на 30 июля, их площадь превысила уже миллион гектаров. И огонь сдавать позиции не собирается. Горят леса глубоко в тайге, в отдаленных местах, куда не ступала нога человека. Поэтому в сибирских регионах основной версией таежных пожаров называются "сухие грозы", которые возникли из-за аномальной жары. А в целом по стране минприроды называет главной причиной человеческий фактор, 52,3 процента возгораний происходит по вине людей.

Самая сложная ситуация на севере Красноярского края, где с начала лета установилась жаркая и сухая погода. Полыхают Эвенкия, Енисейский, Богучанский районы. Всего там зарегистрировано более 90 пожаров. При этом, как рассказали в краевом министерстве лесного хозяйства, комиссия по контролю за ЧС обязала тушить только четыре из них.

В сибирских регионах основной версией таежных пожаров называются "сухие грозы", которые возникли из-за жары

Похожая ситуация и в соседней Иркутской области, где, как и в Красноярском крае, на всей территории введен режим ЧС.

По словам чиновников, огонь буйствует в самых отдаленных и труднодоступных участках Красноярского края. Угрозы для населенных пунктов там нет, из-за отсутствия дорог доставить в такую местность тяжелую технику невозможно. 270 тонн воды, которые может сбросить за один заход самолет-амфибия, для сибирской тайги - капля в море. Авиацию задействуют лишь в помощь наземным группировкам. Однако в связи с труднодоступностью очагов, а также сильной задымленностью использовать воздушную технику не удается, в том числе и из соображений безопасности пилотов.

Выделенный ФБУ "Авиалесоохрана" специальный самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон", который должен вызывать облачность и осадки над пораженными огнем территориями, обстреливая облака специальными патронами с йодистым серебром, часто тоже бессилен. Эффективно работать он может только при наличии так называемой ресурсной облачности - облаков с определенным запасом влажности, - которая есть не всегда.

- Самолет постоянно дежурит. Но, говоря простым языком, стрелять бывает некуда. Облачность должна быть грозовой, но не нести потенциальные осадки. Как только нам дают соответствующий метеопрогноз, поднимаемся в воздух, - пояснил министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов.

Плотный смог, который северо-восточный ветер нес на Красноярск от горящих лесов, провисев над краевым центром две недели, наконец заметно рассеялся.

- Источником были пожары в Богучанском районе. Некоторые в поперечнике достигали 40 километров. От них до города более 400 километров, но дым преодолевает любые расстояния, - сообщил технический директор НТЦ "Космические решения" Алексей Борисевич.

Сильное задымление накрыло и Эвенкию, где пришлось усилить лесопожарную группировку. В район переброшены более 240 авиапожарных. Накануне здесь прошли долгожданные дожди, остановившие распространение огня.

- Лечебные учреждения контролируют ситуацию, проводят профилактическую работу с населением, - заявили в пресс-службе краевого правительства.

По информации краевого МЧС, на особом контроле находятся лесные пожары, которые действуют в 20-километровой зоне от населенных пунктов. Например, к эвенкийскому поселку Куюмба огонь подошел уже на расстояние пяти километров.

- Ситуация у нас очень плохая, - говорит жительница эвенкийского поселка Яна Захарчук. - Все в дыму, дышать нечем. Надеваем маски, но толку от них немного. Вот уже месяц стараемся не выпускать на улицу детей. Вдобавок из-за пожаров бежит из тайги зверье. Белки атакуют просто, никогда их столько не было. Боимся, что пойдут медведи, лоси, волки...

В результате густой дым, затянувший весь север края, двинулся дальше. Две недели плотная дымка, запах гари накрывали не только Красноярск, но и Западную Сибирь. Как сообщили в министерстве экологии края, с 22 по 28 июля передвижная экологическая лаборатория выезжала по вызовам красноярцев 72 раза. Произведено 1295 отборов воздуха.

- Зафиксированы превышения концентраций диоксида азота, взвешенных веществ, гидрохлорида, гидрофторида и бензопирена, - констатировали специалисты ведомства.

Между тем, несмотря на распространение огня, к тушению возгораний, расположенных в труднодоступной местности, никто не спешит. За ними лишь круглосуточно наблюдают из космоса. Ведут постоянный мониторинг ситуации с пожарами.

2,7 млн га составляет площадь лесных пожаров с зонами контроля, что на 12 процентов больше уровня прошлого года, сообщило Минприроды России

По словам чиновников, это экономически необоснованно. Экологи с такой позицией категорически не согласны. При этом директор Красноярской региональной природоохранной организации "Плотина" Александр Колотов убежден в том, что проблема будет обостряться:

- Сначала власти посчитали, что не все лесные пожары следует тушить, что нужно экономить силы, время, ресурсы и только "контролировать" развитие очагов, которые не несут непосредственной угрозы населенным пунктам и объектам экономики. Теперь "зона контроля" стала настолько обширной, что каждый год подавляющее большинство пожаров бушует именно в ней. Под огонь уходят сотни тысяч гектаров, жители теперь уже и отдаленных городов и поселков задыхаются в дыму. С экономической точки зрения борьба с этим все более опасным явлением, может, и "нецелесообразна". Однако экологические соображения - они-то почему не берутся в расчет?

Якутская тайга горит

Амфибия в помощь

В якутию из Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России прибыл специализированный самолет Бе-200, и его сразу направили на самый тревожный участок, в Хангаласский район. Там возникла угроза перехода огня от лесного пожара на село Синск. Забирать воду амфибия будет из реки Лена неподалеку от села. Тайга в республике горит на огромной территории, превышающей 1,1 миллиона гектаров. Космический мониторинг зафиксировал 137 термоточек. Но лишь 25 очагов находятся в зоне, доступной огнеборцам, и несут потенциальную угрозу населенным пунктам и объектам промышленности. Тушат только их.

Очаги, которые остаются без внимания пожарных, иногда разгораются и вблизи населенных пунктов. К примеру, всего в четырех километрах от поселка Пеледуй Ленского района действует крупный лесной пожар. Но лес здесь горит в скалистой горной местности, куда невозможно доставить технику. Перекинуться на поселок этот пожар не сможет, поскольку путь ему преграждают две реки. Местным жителям остается только ждать, когда фронт огня дойдет до воды и угаснет сам собой.

В республике стоит аномальная жара. В Якутске весь июль температура воздуха держалась на уровне 30 градусов, и лишь однажды с начала лета прошел хороший дождь. В окрестностях города серьезных пожаров не было. А вот в Верхоянском районе из-за бесконтрольных поджогов травы лес полыхает практически все лето. И сейчас в этом районе тушат очередной лесной пожар, охвативший более 50 гектаров.

Подготовил Владимир Таюрский, Якутск

Прогноз

Запасов сибирской древесины хватит только на 15 лет

- При нынешней системе вырубки леса запасов древесины в Сибири хватит всего на 15 лет, - полагает директор Института леса имени Сукачева Александр Онучин.

Одной из важнейших проблем он назвал грядущий дефицит лесных ресурсов. Его возникновение связано с увеличением числа лесных пожаров, распространением насекомых-вредителей и нерациональной вырубкой лесов.

Точка зрения

Теория смога

Ренад Ягудин, кандидат географических наук, специалист Новосибирского гидрометцентра

- Смог - это повышенная концентрация частиц дыма, что представляет собой ядра конденсации. Их может образовывать и пыль, и гарь, и другие мелкие частицы.

По теории выпадения осадков, они могут провоцировать их обильное количество. В то же время убедительных доказательств о роли смога в формировании осадков находить не доводилось. И вообще теория и реальная ситуация не всегда совпадают.

Скажем, когда Новосибирскую область накрыл смог от лесных пожаров, осадков было мало, при том что был циклон.

Подготовил Никита Зайков

На самом деле

Гроз без осадков не бывает

Инна Латышева, и.о. завкафедрой метеорологии и околоземного космического пространства географического факультета ИГУ - базовой кафедры Института солнечно-земной физики СО РАН

- Для метеоролога понятие "сухие грозы" не совсем справедливо. Потому что грозовые облака неизбежно связаны с выпадением осадков.

"Сухими грозами" называют грозы, которые сопровождаются молнией и громом, но при этом атмосферных осадков не выпадает. Априори этого быть не может. Когда долго стоит жаркая сухая погода, молния может ударить вне грозового облака, что может спровоцировать возникновение лесного пожара. При этом атмосферные осадки могут выпасть в другом месте. То есть дождь и удар молнии во времени и месте не совпадают.

Метеостанция же фиксирует только грозу. А осадков они просто не увидят. Дождь прольется в другом месте. Дело в том, что в сибирских регионах метеостанций мало и они распределены по территории страны крайне неравномерно.

Конечно, можно предположить, что осадки испаряются еще до того, как достигнут поверхности земли. Но только представьте, насколько запредельной должна быть температура воздуха и высоко облака, чтобы осадки испарились, не достигая земли. Для наших территорий такое невозможно.

Подготовила Ольга Бухарова