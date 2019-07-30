В Кузбассе у пациентки удалили раковую опухоль весом в 4 кг

Кузбасские медики удалили у пациентки гигантскую опухоль.

64-летняя пациентка городского онкологического диспансера была направлена в хирургическую клинику Новокузнецкой городской клинической городской больницы № 1 с огромной опухолью. Ситуацию осложняло наличие у больной единственной почки с явлениями почечной недостаточности. Однако консилиум врачей решил, что она операбельна.

- В операции приняла участие мультидисциплинарная бригада врачей под руководством директора хирургической клиники Игоря Мугатасимова, - сообщает Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.

В течение четырех часов хирурги, гинекологи и урологи боролись за жизнь пациентки. Вес удаленной опухоли составил 4 килограмма. Хирургическое вмешательство прошло успешно. На вторые сутки после операции пенсионерка была переведена в общую палату. Ей предстоит курс реабилитации.