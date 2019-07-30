В СГК внедряют современные технологии

В Новосибирске впервые состояние магистральных теплосетей проверяет уникальный робот-сканер. Всего в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону предстоит обследовать свыше 2 600 метров трубопроводов.

В Сибирской генерирующей компании рассказали, что телеуправляемый диагностический комплекс (ТДК) является отечественной разработкой. Он уже хорошо зарекомендовал себя при обследовании коммуникаций в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Самаре и Ярославле. А с 19 июля используется в новосибирском теплосетевом подразделении СГК.

Специалисты Новосибирского филиала СГК пояснили, что роботу предстоит передвигаться внутри трубы и сканировать трубопровод сразу тремя способами - визуальным, магнитным и ультразвуковым.

- В арсенале теплосетевого подразделения в Новосибирске есть полный комплекс приборов диагностики, в том числе акустические томографы, течеискатели, системы телеинспекции, ультразвуковые толщиномеры, измерители концентрации напряжений, беспилотные летательные аппараты с тепловизорами. Однако диагностика тепломагистралей с помощью ТДК позволяет более точно выявлять места коррозионных повреждений и деформации трубы - вмятины, разрывы, а также определять остаточную толщину стенки трубопровода, - пояснил замначальника службы контроля и антикоррозионной защиты тепловых сетей Новосибирского филиала СГК Роман Сыщиков.

На подготовку тепловых сетей СГК направила 721 миллион рублей, это почти в два раза больше, чем в прошлом году

После тщательного обследования прибор передает информацию в мобильную лабораторию для обработки, затем специалисты делают выводы и выдают рекомендации для проведения ремонта теплосетей. Критичные дефекты, выявленные новым прибором, энергетики устранят сразу после обнаружения.

Одно из существенных преимуществ работы робота-сканера в том, что при такой диагностике не требуется полное вскрытие трубопроводов. Комплекс уже обследовал более 600 метров теплотрассы на подступах к Коммунальному мосту. Сейчас робот проверяет состояние сетей, проходящих через Горский жилмассив. Эти участки выбраны для диагностики неслучайно: при возможных порывах в зону отключения попадет большое количество потребителей тепла и горячей воды.

- Информация от сканирования трубопроводов в целом позволит уточнить программу плановых капремонтов на следующие годы, - отметили в компании.

К предстоящему отопительному сезону в Новосибирске планово заменят пять километров трубопроводов на двенадцати изношенных участках магистральных теплосетей. Всего на подготовку теплосетевого комплекса в мегаполисе к зиме СГК направила 721 миллион рублей, и это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

В частности, на трех объектах в этом году будут укладывать так называемые "умные" трубы: на улицах Мира, Обской и Фабричной. Общая протяженность современных магистралей составит 960 метров. "Умная" труба оснащена системой оперативно-диспетчерского контроля, которая позволяет в режиме онлайн выявлять дефект трубопровода и определять место его возникновения. Таким образом, состояние такой теплосети будет находиться под постоянным контролем энергетиков.

На улице Обской специалисты уже приступили к укладке и монтажу новых труб и лотков. За последние три года на этой теплотрассе, диаметром 500 миллиметров и протяженностью 700 метров, было выявлено и устранено двенадцать серьезных дефектов. Уже демонтировано 196 метров старых труб. От исправности этой теплосети зависит теплоснабжение 48 объектов, в том числе тридцати жилых домов, двух школ, детского сада и еще двенадцать других объектов. Стоимость капитального ремонта на этом участке оценивается в пятьдесят миллионов рублей.

Полным ходом идут работы по капремонту на всех запланированных участках магистральных теплосетей - на улицах Ветлужской, Мичурина, Мира, Семьи Шамшиных, Фабричной, Деповской, Д. Бедного, Вокзальной магистрали и на двух участках улицы Фрунзе. Демонтировано 1 459 метров старых труб и уложено 692 метра новых.

Справка:

С мая по июль текущего года гидравлические испытания на плотность и прочность проведены на 1 673 километрах теплосетей Новосибирска. За время опрессовки энергетики выявили 1 022 дефекта. Более 850 из них уже устранено, специалисты СГК поменяли более 2,2 километра труб во время аварийных ремонтов.