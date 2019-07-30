В Томске разработали топливо для инновационных ядерных систем

Томские ученые создали из тория новое топливо для инновационных ядерных систем нового поколения.

Внедрение ториевого топлива в атомную энергетику обусловлено несколькими причинами. Одна из главных - разведанные запасы тория на планете весьма велики. По предварительным данным, они превосходят запасы урана в 4 - 5 раз.

Исследователи Томского политехнического университета разработали технологию синтеза, которая поможет изготавливать различные виды ядерного топлива с дополнительными внутренними барьерами безопасности. При этом обеспечивается предельное выгорание делящихся изотопов, а также минимально возможное содержание опасных изотопов в отработанном топливе.

При помощи плазмохимического синтеза ученым удалось получить нанодисперсный порошок смеси оксидов и карбидов металлов.

- Порошок является основой нового класса ядерных топливных материалов, свойства которых позволяют построить ядерные энергоустановки следующего IV поколения, - цитирует РИА Новости научного руководителя проекта Игоря Шаманина.