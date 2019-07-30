Врач назвал главную опасность смога

Распространение смога, связанного с лесными пожарами, опасно для дыхательных путей и в "пиковые" периоды, если не предпринять соответствующие защитные меры, повышает риск развития серьезных заболеваний.

Как рассказал aif.ru врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев, длительное воздействие продуктов горения плохо сказывается на гортани, которая, как и голосовые связки, не имеет специального слоя, защищающего ткани. В связи с чем возрастает риск развития рака гортани.

Чтобы обезопасить организм, специалист посоветовал использовать на улице медицинские маски или платки-банданы, меньше разговаривать в период активизации смога, полоскать горло содой с каплей йода. Можно также применять препараты-муколитики для отхаркивания попадающих в легкие вредных компонентов.

Находясь в квартире, следует закрывать все окна. Если дома есть кондиционер, то используйте его, отметил врач.