C 2020 года акцизы на вино в России могут вырасти. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму правительством РФ и принят в первом чтении. Рост акцизов обеспечит поступление в бюджет дополнительных 22 миллиардов рублей в год.

Производители вин из отечественного сырья опасаются, что рост акцизов ударит по ним, а не по тем, кто делает продукцию из привозных виноматериалов. Фото: Владимир Аносов/РГ

Для тихих вин ставки вырастут с 18 до 31 рубля за литр, для игристых - с 36 до 40 рублей. В то же время государство обещает поддержать отечественного производителя - для напитков российского производства предусмотрен налоговый вычет. Предполагается, что закон поможет и виноградарям, так как повысит спрос на отечественное сырье со стороны перерабатывающих предприятий. Напомним, основные виноградники в России сосредоточены на юге страны - в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Дагестане. И пока отраслевики довольно скептически оценивают предстоящие изменения.

В Ставропольском крае разливают более 30 процентов отечественной коньячной продукции и примерно 15 процентов - тихих вин. Поэтому рост акциза напрямую коснется многих предприятий в регионе. Однако заместитель директора ГКУ "Ставропольвиноградплодопром" Алексей Лысенко сдержанно рассуждает о повышении размера акциза и считает, что, пока не были произведены детальные расчеты для региональных производителей, пессимистические настроения преждевременны.

- Но, безусловно, повышение ударит по покупателям. Насколько это экономически целесообразно, станет ясно позднее. Кроме этого, вводится льготное налогообложение в виде снижения ставки акциза для предприятий, у которых полный цикл производства - от выращивания винограда до изготовления продукции. Но как это будет работать по факту, непонятно. И действительно ли ставропольские производители получат льготы, неизвестно, - говорит Лысенко.

Он также добавил, что необходимо учитывать, в какой ценовой категории работает производитель. Если речь идет о премиальном товаре, то удорожание на 10-20 рублей вряд ли скажется на спросе. А вот в экономсегменте рост будет иметь существенное значение. При этом аграрии опасаются, что магазины не захотят резко повышать стоимость продукции, чтобы не отпугнуть покупателей, и тогда возросший акциз частично ляжет на плечи производителя, что скажется на прибыли предприятий.

В ЗАО СХП "Виноградное", которое владеет самым большим по площади виноградником в крае, уже опасаются, что повышение акциза приведет к закрытию предприятия. Здесь налажен полный цикл производства продукции, которая отправляется в торговые сети.

- Это ударит в первую очередь по экономике хозяйства. Нам будет очень тяжело. Неизвестно, как сложится судьба предприятия. У нас колоссальные затраты на выращивание сырья. Ставропольский край - регион, где лозу необходимо на зиму укрывать, так как случаются сильные морозы. Это значительно повышает итоговую стоимость продукции по сравнению с продукцией тех хозяйств, где лозу не укрывают, - отмечает гендиректор ЗАО СХП "Виноградное" Сергей Бондарев.

Он также добавил, что с каждым годом все сложнее конкурировать с компаниями, которые работают на купленных виноматериалах. Некоторые из них не заботятся о качестве и поставляют на рынок продукцию по той цене, которая бы устроила продавцов и покупателей. Низкая себестоимость помогает ставить минимальную цену и справляться с повышением акциза, чего не могут позволить себе хозяйства полного цикла.

- Пока льготы, о которых говорят власти, - это только разговоры. Сейчас мы получаем субсидии на высадку садов и виноградников - от трех до десяти миллионов рублей в год. Хотя налоговые отчисления у нас, к примеру, в 2017 году составили 580 миллионов рублей. Полученной от властей суммы не хватает даже на то, чтобы оплатить хотя бы половину затрат на горюче-смазочные материалы, - говорит предприниматель.

А вот в Дагестане по-иному оценивают ситуацию. Как рассказали в минсельхозпроде республики, ведомство несколько лет выступало с инициативой установить минимальные цены на вино. Поводом послужило то, что винодельческие предприятия республики столкнулись со сложностями в реализации продукции, произведенной из собственного сырья. Им тяжело тягаться с изготовителями дешевых винных напитков, которые делаются из суррогатов.

Виноградарство и виноделие являются бюджетообразующими отраслями в Дагестане. Акцизы на алкогольную продукцию ежегодно пополняют доходную часть республиканского бюджета на три-четыре миллиарда рублей.

Как считает начальник управления виноградарства, продуктов переработки винограда, лицензирования и контроля за розничной продажей алкогольной продукции минсельхозпрода РД Гайдар Шуайбов, рассматриваемый Госдумой законопроект значительно повысит спрос на отечественный виноград со стороны перерабатывающих предприятий.

- До сих пор выпускать винную и коньячную продукцию из отечественного винограда было невыгодно, так как произведенные из высококачественного сырья напитки получались сравнительно дорогими. Поэтому предприятия закупали коньячный дистиллят из-за границы, он был в два-три раза дешевле, но низкого качества. Законопроект же предполагает компенсационный механизм на часть акцизов для производителей вина и коньяка из российского винограда, - заявил Гайдар Шуайбов.

Он считает, что раз виноделы, использующие местное сырье, смогут рассчитывать на налоговый вычет, то на выпущенные ими напитки цены в магазинах не вырастут.

У ритейлеров свое отношение к ситуации. Как заявил директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко, говорить о том, что производитель будет вынужден взять на себя издержки из-за повышения акциза, не стоит. Скорее всего, речь будет идти о массовом пересмотре договорных отношений.

- По данным общественной организации "Опора России", повышение ставки акциза может привести к росту цен на вина на 15-20 процентов, особенно в низкой ценовой категории. Однако нужно учесть, что у сетевых магазинов с каждым поставщиком заключен договор, в котором указаны цены на поставляемую продукцию. При повышении себестоимости условия договоров будут пересматриваться.

Кстати

По оценке Союза виноградарей и виноделов, увеличение ставки акциза в России приведет к удорожанию импортных вин, а вот отечественные могут подешеветь благодаря налоговому вычету. Президент союза Леонид Попович отмечает, что документ условно делит напитки на две категории: на вино, произведенное из импортного винограда, а также из отечественного. "Смысл документа такой - поднять акциз для ввозимого продукта и при этом ни в коем случае не увеличивать затраты на производство напитков из российского винограда, а, может быть, даже уменьшить их за счет вычета. Продукция из отечественного винограда не должна подорожать, потому что повышение акциза компенсируют налоговым вычетом, который установит государство", - рассказал журналистам Попович. Для получения такого вычета производителям нужно будет предоставить в налоговую службу доказательства того, что вино сделано из российского винограда.