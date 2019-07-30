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30.07.2019 15:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Легпрому требуются швеи

На Ставрополье производителям одежды и текстиля предоставят инвестиционный налоговый вычет
Текст: Михаил Сухарев
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 165(7923)
В регионе ввели новый для края механизм поддержки бизнеса - инвестиционный налоговый вычет. Производители пищевых продуктов, одежды и текстиля смогут компенсировать до 50 процентов затрат, связанных с модернизацией предприятий. Особенно такая помощь пригодится именно легкой промышленности, которая сейчас переживает не лучшие времена.
Молодежь все реже можно встретить на швейных фабриках, а без нее развивать текстильное производство невозможно. Фото: Владимир Аносов/РГ Молодежь все реже можно встретить на швейных фабриках, а без нее развивать текстильное производство невозможно. Фото: Владимир Аносов/РГ
Молодежь все реже можно встретить на швейных фабриках, а без нее развивать текстильное производство невозможно. Фото: Владимир Аносов/РГ

По данным Ставропольстата, сейчас в регионе работают более тысячи производителей одежды - одно среднее, 30 малых и 137 микропредприятий, а также 944 индивидуальных предпринимателя. Но с каждым годом их становится меньше. Если в 1991 году на легкую промышленность приходилось 36,9 процента всего обрабатывающего производства края, то сейчас этот показатель составляет всего 1,1 процента. Бизнесмены считают, что легпрому нужен серьезный стимул, иначе отрасль в лучшем случае останется в стагнации, а в худшем - исчезнет.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Новый механизм поддержки вступит в силу с 2020 года. Предпринимателям разрешат уменьшить начисленный им налог на прибыль. Сумму можно будет снизить на размер затрат, связанных с приобретением оборудования или модернизацией производства.

- Фактически для бизнеса это возможность профинансировать за счет казны расходы на покупку или модернизацию основных средств производства, - отметила зампред правительства, министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко.

Но все же это лишь малая часть того, что нужно сделать в регионе для развития легкой промышленности.

- Мы хотим модернизировать и реконструировать производство, использовать новые технологии, но, когда открываем бизнес-план и начинаем считать, такие изменения не всегда оказываются рентабельными. Так что поддержка придется кстати, - сообщил корреспонденту "РГ" исполнительный директор компании "БлокПОСТ" Дмитрий Чупин. - Но помимо финансовой помощи отрасли нужна и другая поддержка. Сейчас ощущается серьезный кадровый голод, популярность профессии швеи крайне низкая. Как-то директор школы, к которому мы обратились с предложением о совместном проекте обучения учеников данной специальности, отчитывая девочек у себя в кабинете, заявил им, что если они будут плохо учиться или вести себя, то пойдут работать на швейную фабрику. Какое после этого у подростка может быть желание в будущем работать в этой сфере?

По словам Чупина, именно кадровая проблема - одна из острейших. Демографический и образовательный провал предыдущих лет привел к тому, что около 80 процентов швей - женщины предпенсионного возраста. Молодых сотрудников приходит столько, что хватает лишь на поддержание производства в нынешнем состоянии. Чтобы развивать предприятие, их явно недостаточно.

Сейчас на свои швейные фабрики руководство компании берет даже тех, кто раньше не работал по нужным специальностям. Для них проводят обучение с теорией и практикой, аттестацию и далее присваивают разряд. В дальнейшем они повышают квалификацию.

Фото: iStock
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Еще одна проблема - отсутствие отечественных тканей и оборудования. В России действует специальный регуляторный механизм, когда в госконтрактах стоит требование - поставить бюджетным организациям товар отечественного производства с заключением минпромторга. Он очень помогает легпрому. Однако производственники признаются, что делать отечественную продукцию зачастую приходится из импортных материалов на заграничном оборудовании.

- Пока что баланс импортных и российских тканей не в пользу наших. У нас практически не выращивают лен и хлопок. В плане разработки волокон мы значительно отстаем от того же Китая. Полушерстяные ткани, которые выпускаются по ГОСТам 1960-1970-х годов, уже устарели, им на смену приходят более высокотехнологичные материалы с поливискозой, - подчеркивает Дмитрий Чупин.

Отпариватели, промерочные станки, швейные машины и спецоборудование - все закупается за границей. В России просто нет нужных аналогов. Кстати, делая выбор между японской машиной и более дешевой китайской, опытные производители не гонятся за низкой ценой. Практика показывает, что выгоднее использовать оригинальное оборудование, а не копию, которая быстрее ломается, так как у нее хуже качество сборки и плохая ремонтоспособность.

Между тем

На Ставрополье появится индустриальный парк "Пятигорье", который начнут создавать в крае в следующем году. Он будет специализироваться на производстве меховых изделий. Под него выделен земельный участок площадью 32 гектара в городе Лермонтове. Согласно концепции, здесь разместят 300 тысяч квадратных метров производственных площадей. По прогнозам председателя совета директоров компании "Мягкое золото КМВ" Арона Мардахаева, в индустриальном парке смогут работать около 300 предприятий легкой промышленности. Предполагается, что в "Пятигорье" будут созданы комплексы для выращивания зверей, фабрики по выделке меха и появится площадка для проведения меховых выставок. "Мы хотим повысить качество продукции, снизить ее себестоимость, обеспечить прозрачность ведения бизнеса", - сообщил Мардахаев.

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