Почему богатые урожаи не всегда радуют бахчеводов?

Ставропольский край - один из лидеров среди российских регионов по выращиванию арбузов и дынь, урожайность которых каждый год растет (в некоторых хозяйствах в полтора раза). Однако то, что на первый взгляд должно быть поводом для гордости, становится головной болью бахчеводов. Высокая конкуренция приводит к демпингу, и многие хозяйства оказываются на грани банкротства из-за того, что выращенную продукцию просто некуда сбыть.

Ситуация сложилась так, что фермерам самим приходится стоять у дорог и продавать продукцию за бесценок перекупщикам. Централизованного сбыта как такового нет.

- В Краснодарском крае вы не найдете развалов или тележек с местной продукцией где попало на улицах. Там все продается на ярмарках. Поэтому бахчеводам нужно думать, как объединиться. Они ведь обычно имеют небольшой надел земли, выращивание и реализация полностью ложатся на их плечи. А что может один человек? - говорит глава сельхозуправления администрации Грачевского района Василий Ледовской.

Аналогичной позиции придерживается фермер Александр Пономарев. Несколько лет назад он вместе с сыном Романом заложил на Ставрополье самую известную в крае бахчу с соломенными фигурами и футбольной ареной. Теперь об их хозяйстве знают не только в регионе, но и по всей стране. Фермер считает, что бахчеводство было и остается делом небольших крестьянских хозяйств, причем довольно затратным. По его словам, в отличие от зернового производства, инвесторы не вкладывают средства в выращивание арбузов и дынь, рентабельность слишком мала. И такой ситуация останется до тех пор, пока товар не переедет с дорог на полноценные ярмарки.

- Организованных мест для торговли бахчевыми в крае нет, - говорит Александр Пономарев. - Нужно выделить фермерам участки, чтобы они реализовывали свою продукцию по адекватным ценам и получали средства на развитие.

А те, кто работает исключительно с оптовиками, будут вынуждены бросить часть урожая. Как поясняют бахчеводы, в основном те забирают наиболее ходовые - шести-семи-килограммовые - арбузы. Более крупные ягоды чаще всего остаются на поле. А там уж подберет их кто-нибудь или они просто сгниют - дело случая.

- В течение сезона цена на нашу продукцию постепенно падает. Если сейчас она составляет пять рублей за килограмм, что приемлемо для производителя, то через неделю будет уже два рубля. А потом и вовсе упадет до 50 копеек, как это было в предыдущие два года, - говорит фермер Сабир Меннапов.

При такой стоимости говорить об окупаемости не приходится. При этом в рознице арбузы стоят сейчас 15 рублей за килограмм, в перспективе цена снизится до 10 целковых, то есть если оптовая закупка к тому моменту будет вестись по 50 копеек, перекупщики будут реализовывать арбузы по цене в 20 раз выше, чем взяли у фермеров. Но бахчеводам деваться некуда, в августе на полях региона созреют десятки тысяч тонн "полосатиков". Если их не продать, они вскоре пропадут.

- Когда приезжает перекупщик и называет такую цену, каждый решает сам, соглашаться или нет. Или он дает товару пропасть, или продает за бесценок, чтобы вернуть хоть часть затрат. А вкус товара никого не интересует, только цена, - говорит Меннапов.

У фермера только 20 процентов земель занято бахчевыми культурами. Остальное отдано под зерновые. Их выращивать рентабельнее, а главное - нет таких рисков. Зерно лежит долго, а тенденции последних лет показывают, что его через несколько месяцев после уборки можно выгодно реализовать. Поэтому в следующем году площадь под арбузами и дынями у него сократится до 10 процентов.

Как отмечает другой ставропольский бахчевод - Дмитрий Москаленко, продукцию российских аграриев не увидишь за рубежом, а вот импортные бахчевые оказываются на наших прилавках.

- До того как начинается сбор урожая у нас, на рынках уже красуются арбузы из Турции, да и в разгар сезона завозят продукцию из других стран. Но они все накачаны гуматами, нитратами и другими веществами из удобрений, которые крайне не рекомендуется добавлять при выращивании данных культур.При этом он считает, что если наладить систему контроля со стороны кооперативов бахчеводов или местных властей, то удалось бы выращивать и свою раннюю продукцию хорошего качества, а также повысить закупочные цены.

- К примеру, те, кто выращивает сахарную свеклу, перед тем как приступить к посадке, сразу договариваются о закупке с переработчиками, чтобы товар не сгнил в поле, дожидаясь реализации. Это сдерживает конкуренцию, хотя сахарная свекла - одна из самых рентабельных культур. Нечто такое нужно и в бахчеводстве, - говорит Москаленко.

Роман Пономарев поясняет, что в один гектар ранней продукции требуется вложить не меньше 100 тысяч рублей. Для небольших КФХ это слишком большая сумма, без субсидий минсельхоза здесь не справиться. Он также поддерживает идею организации переработки бахчевых культур. Из мякоти арбузов можно делать мед, патоку, сироп, сок, повидло, пастилу и даже вино, а из корки - цукаты.

- У нас не будет развиваться овощеводство и бахчеводство, пока не появится переработка. Если придут инвесторы и откроются соответствующие предприятия, мы готовы выращивать столько, сколько нужно, - говорит Пономарев.