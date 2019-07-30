В Дагестане работницы столовой пойдут под суд после отравления детей

В Дагестане завершено расследование уголовного дела об отравлении в столовой средней общеобразовательной школы № 1 города Каспийск. Перед судом предстанут повар и посудница. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного комитета РФ.

-Сотрудники столовой обвиняются в совершении преступления по статье: нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, 29 сентября 2018 года 40 школьников в возрасте от 8 до 12 лет пообедали в столовой, и им стало плохо. Все дети были госпитализированы в больницу с пищевым отравлением. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.