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30.07.2019 18:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане работницы столовой пойдут под суд после отравления детей

Текст: Ирина Варламова (Махачкала)

В Дагестане завершено расследование уголовного дела об отравлении в столовой средней общеобразовательной школы № 1 города Каспийск. Перед судом предстанут повар и посудница. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного комитета РФ.

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-Сотрудники столовой обвиняются в совершении преступления по статье: нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, 29 сентября 2018 года 40 школьников в возрасте от 8 до 12 лет пообедали в столовой, и им стало плохо. Все дети были госпитализированы в больницу с пищевым отравлением. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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