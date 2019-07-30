В Ингушетии запустят новую электроподстанцию

Новости

Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту 14:35
Авиавласти России и Беларуси договорились о графике полетов 14:35
Дизайнеры предложили изменить перекрестки в Москве 14:33
Подписано распоряжение об открытии аэропорта в Саратове 14:32
В "Аптекарском огороде" предлагают попить чай по-японски 14:28
В Бурятии 18 туристов спасли из горного ущелья 14:26
Венгерскому пловцу предъявлено обвинение в Южной Корее за домогательства 14:20
Редчайшее существо со дна Тихого океана впервые попало на видео 14:20
В России упали продажи подержанных автомобилей 14:12
Дайверы нашли сокровища в подводном городе Геракла 14:10
На Дону пропала семья с ребенком 14:09
Кавалерия США проведет учения у российской границы 14:07
Минск поддерживает меры по противодействию торговле людьми 14:04
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое 14:03
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров 14:02
В Саратове из-за квартиры уволен заместитель начальника УФСИН 13:54
Лукашенко обсудил с Ермошиной организацию парламентских выборов 13:53
Володин объяснил отъезд Порошенко с Украины 13:46
Прокуратура не нашла доказательств отравления Виктора Ющенко 13:44
Создатель "ретвитов" пожалел о своем изобретении 13:36
Сочи назвали самым популярным курортом у россиян 13:32
"Спартак" подтвердил продажу Фернандо в "Бэйцзин Гоань" 13:31
Волгоградец попытался похитить трубопровод за 10 млн рублей 13:30
Движение транспорта на Ильинке перекроют 2 августа 13:25
Марафон "Все грани Гранина" пройдет в шести городах России 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 13:48
Проект: В регионах

В Ингушетии запустят новую электроподстанцию

Текст: Алена Ларина (Магас)
В этом году в республике запустят первый за долгое время современный пусковой энергокомплекс - подстанцию "Плиево - Новая". Его задача - повысить надежность и качество электроснабжения в регионе.
Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия

По словам директора филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" Адама Цечоева, оборудование на действующей подстанции морально и физически устарело, ведь оно эксплуатируется с 1966 года.

Фото: Алена Ларина/РГ
В Ингушетию будут приглашать архитекторов из других регионов

На совещании в республиканском правительстве по проблемам энергоснабжения Ингушетии было отмечено, что в модернизации и реконструкции нуждается более 60 процентов электросетевого имущества региона. Но цель заключается не только в этом.

- Это полное техническое перевооружение электросетевого комплекса Ингушетии, его выход на безубыточную деятельность, повышение платёжной дисциплины, - отметил врио главы региона Махмуд-Али Калиматов.

Города и села Ингушетии обеспечат качественной питьевой водой
Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым
В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила миллион гектаров
Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября пойдет на сделку со следствием
Число жертв самолета ВВС Пакистана выросло до 18 человек
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar