В Ингушетии запустят новую электроподстанцию

В этом году в республике запустят первый за долгое время современный пусковой энергокомплекс - подстанцию "Плиево - Новая". Его задача - повысить надежность и качество электроснабжения в регионе.

По словам директора филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" Адама Цечоева, оборудование на действующей подстанции морально и физически устарело, ведь оно эксплуатируется с 1966 года.

На совещании в республиканском правительстве по проблемам энергоснабжения Ингушетии было отмечено, что в модернизации и реконструкции нуждается более 60 процентов электросетевого имущества региона. Но цель заключается не только в этом.

- Это полное техническое перевооружение электросетевого комплекса Ингушетии, его выход на безубыточную деятельность, повышение платёжной дисциплины, - отметил врио главы региона Махмуд-Али Калиматов.