Новости

В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору 16:12
В московском метро 79-летняя женщина упала под поезд 16:06
В Сети появился снимок уникальной вазовской "шестерки" 16:05
Правительство Беларуси определило экономические задачи на 2020 год 16:00
Вышел первый трейлер пятого сезона сериала "Острые козырьки" 15:50
Челябинскому конгресс-холлу вновь потребовался инвестор 15:37
"Однажды... в Голливуде" показал лучший старт из всех фильмов Тарантино 15:33
Либертарианцы отказались от согласованного места проведения митинга 15:29
В Москве стартовали съемки сериала "257 причин, чтобы жить" 15:22
Лидерам банды брянских киллеров дали пожизненные сроки 15:19
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета 15:17
В Польше восстановят облик загадочной "поморской ведьмы" 15:16
Лука Гуаданьино может экранизировать роман Голдинга "Повелитель мух" 15:06
В Челябинской области снизят транспортный налог 15:05
Suzuki рассказала о топовой комплектации нового Jimny для России 15:02
В Петербурге в НИИ скорой помощи пересадки печени поставят на поток 15:02
"Транснефть – Западная Сибирь" выполнила плановые работы на линейной части МН и площадочных объектах 15:01
Генпрокуратура предписала жестко пресекать незаконные акции перед выборами 14:59
Создатель "Пилы" перезапустит "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" 14:55
Муж певицы Жасмин объявлен в международный розыск 14:53
Индия отказалась от беспилотников США из-за Ирана 14:48
США намерены вывести свои войска из Афганистана до выборов 2020 года 14:46
В Челябинске появилась первая умная остановка 14:45
Путин потребовал, чтобы на диспансеризацию не гоняли за тридевять земель 14:42
Нидерланды отказались принять сведения немецкого детектива по крушению MH17 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 15:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Помощь в один клик

В Карачаево-Черкесии заработала система электронной регистрации альпинистов
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 165(7923)
Новая система онлайн-регистрации альпинистов, выходящих на горные маршруты, позволит экстремалам, приехавшим в КЧР, сэкономить немало времени.
Своевременная помощь в горах, где счет идет на минуты, спасает немало жизней. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Своевременная помощь в горах, где счет идет на минуты, спасает немало жизней. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Своевременная помощь в горах, где счет идет на минуты, спасает немало жизней. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Ранее документы о составе группы, ее оснащении, сроках и предполагаемом маршруте предстоящего восхождения необходимо было подавать непосредственно в местный поисково-спасательный отряд. Теперь достаточно зайти на интернет-сайт главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии и найти специальный раздел для онлайн-регистрации.

"Пройти процедуру могут как российские туристы и альпинисты, так и иностранные, форму можно заполнять на английском языке", - сказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства.

Фото: EPA
Отдых на природе: как выбрать правильную туристическую палатку

После возвращения из похода руководителю группы надо сообщить в Центр управления в кризисных ситуациях о завершении маршрута. Нововведение позволит не только тратить меньше времени на бюрократические процедуры, но, что самое главное, поможет обеспечить безопасность путешественников и оказать им в случае необходимости своевременную помощь. Ведь зачастую счет идет на минуты.

Отметим, что введение онлайн-регистрации напрямую связано с увеличением туристического потока в Карачаево-Черкесию. По данным регионального правительства, за первое полугодие 2019 года республику посетило 730 тысяч отдыхающих, что на 12 процентов больше, чем за аналогичный период 2018-го. Эксперты считают, что до конца года в КЧР побывает более 1,5 миллиона человек. Для сравнения: в 2018 году турпоток составил 1,35 миллиона отдыхающих.

- Самыми популярными в республике, конечно, являются горные курорты Домбай и "Архыз", "Медовые водопады", Тебердинский государственный природный биосферный заповедник и "Кислые источники", - отметил первый заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР Павел Селипетов.Активному развитию отрасли в республике способствовало масштабное строительство объектов гостиничной и горнолыжной инфраструктур на курорте "Архыз", реконструкция сети водоснабжения и системы насосных станций в Домбае, создание системы искусственного снегообразования на горнолыжных трассах горы Мусса-Ачитара.

Кстати

В ноябре прошлого года в Малокарачаевском районе ввели в эксплуатацию автомобильную дорогу, что позволило связать курорт "Медовые водопады" со здравницами Кавказских Минеральных Вод. Посмотреть здесь действительно есть на что. Группу водопадов образуют пять потоков, из них три - Жемчужный, Скрытый и Шумный - находятся на реке Аликоновка, а Большой и Малый - на реке Эчки-Баш. Самый высокий - Большой Медовый, падающий с высоты 18 метров, а самым мощным считается Жемчужный. Здесь же находится одноименный туристический комплекс, включающий гостиницу, кафе, ресторан, а также музей "Карачаевское подворье".

Экономика Туризм Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин потребовал, чтобы на диспансеризацию не гоняли за тридевять земель
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах
В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым
Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября пойдет на сделку со следствием
Число жертв самолета ВВС Пакистана выросло до 18 человек