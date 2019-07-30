Новая система онлайн-регистрации альпинистов, выходящих на горные маршруты, позволит экстремалам, приехавшим в КЧР, сэкономить немало времени.

Ранее документы о составе группы, ее оснащении, сроках и предполагаемом маршруте предстоящего восхождения необходимо было подавать непосредственно в местный поисково-спасательный отряд. Теперь достаточно зайти на интернет-сайт главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии и найти специальный раздел для онлайн-регистрации.

"Пройти процедуру могут как российские туристы и альпинисты, так и иностранные, форму можно заполнять на английском языке", - сказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства.

После возвращения из похода руководителю группы надо сообщить в Центр управления в кризисных ситуациях о завершении маршрута. Нововведение позволит не только тратить меньше времени на бюрократические процедуры, но, что самое главное, поможет обеспечить безопасность путешественников и оказать им в случае необходимости своевременную помощь. Ведь зачастую счет идет на минуты.

Отметим, что введение онлайн-регистрации напрямую связано с увеличением туристического потока в Карачаево-Черкесию. По данным регионального правительства, за первое полугодие 2019 года республику посетило 730 тысяч отдыхающих, что на 12 процентов больше, чем за аналогичный период 2018-го. Эксперты считают, что до конца года в КЧР побывает более 1,5 миллиона человек. Для сравнения: в 2018 году турпоток составил 1,35 миллиона отдыхающих.

- Самыми популярными в республике, конечно, являются горные курорты Домбай и "Архыз", "Медовые водопады", Тебердинский государственный природный биосферный заповедник и "Кислые источники", - отметил первый заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР Павел Селипетов.Активному развитию отрасли в республике способствовало масштабное строительство объектов гостиничной и горнолыжной инфраструктур на курорте "Архыз", реконструкция сети водоснабжения и системы насосных станций в Домбае, создание системы искусственного снегообразования на горнолыжных трассах горы Мусса-Ачитара.

Кстати

В ноябре прошлого года в Малокарачаевском районе ввели в эксплуатацию автомобильную дорогу, что позволило связать курорт "Медовые водопады" со здравницами Кавказских Минеральных Вод. Посмотреть здесь действительно есть на что. Группу водопадов образуют пять потоков, из них три - Жемчужный, Скрытый и Шумный - находятся на реке Аликоновка, а Большой и Малый - на реке Эчки-Баш. Самый высокий - Большой Медовый, падающий с высоты 18 метров, а самым мощным считается Жемчужный. Здесь же находится одноименный туристический комплекс, включающий гостиницу, кафе, ресторан, а также музей "Карачаевское подворье".