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30.07.2019 16:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Работа без барьеров

В Махачкале кафе, где трудятся инвалиды, может закрыться из-за отсутствия средств
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 165(7923)
Эксперимент с открытием в Махачкале кафе, где работают люди с ограниченными возможностями, с социальной точки зрения оказался удачным. Но прибыли заведение не приносит и сейчас еле сводит концы с концами.

Инициатором проекта стала руководитель региональной общественной организации "Жизнь без слез" Айшат Гамзаева. Название для кафе придумали символичное - "Время перемен". Проект социального кафе стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, и на его реализацию выделили два миллиона рублей. Но этих средств оказалось недостаточно. В итоге поддержали спонсоры, которые помогли арендовать помещение в центре города, сделать ремонт, закупить мебель и необходимое оборудование. Всего инвесторы вложили восемь миллионов рублей.

Фото: iStock
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Кафе полностью соответствует требованиям безбарьерной среды - установлен пандус, расположение столов продумано так, чтобы человек на инвалидной коляске мог чувствовать себя максимально комфортно, оборудован санузел.

В кафе трудоустроены 15 человек с особенностями развития, в основном это ментальные и психофизические нарушения. Они работают официантами, бариста, поварами и посудомойщиками. Например, за кассой находится девушка в инвалидной коляске. Работают стажеры неполный день - на это у них с непривычки просто не хватает сил, их меняет по мере необходимости обычный персонал.

- Многие посетители были удивлены спецификой нашего кафе. Некоторые предлагали свою помощь. Есть и такие, кто специально оставляет ребятам щедрые чаевые. Вы бы видели, как им приятно, когда с ними общаются гости, тогда они не чувствуют себя оторванными от жизни, - говорит администратор Фатима.

Как рассказывает Айшат Гамзаева, проект не преследует коммерческих целей:

- Мы хотим дать молодым людям профессию, чтобы они могли работать в других местах. К тому же если окружающие увидят, что инвалиды без проблем трудятся в кафе, это разрушит существующие стереотипы о них. Зарплату персонал с ограниченными возможностями здоровья не получает. Они числятся как стажеры по линии центра занятости, где им платят 1700 рублей в месяц. Это, конечно, очень мало. Но когда инвалиды приходили трудоустраиваться, я объясняла их родителям, что не стоит питать излишних иллюзий - за столь короткий срок они не станут хорошо зарабатывать, тем более, что трудятся они пока несколько часов. Но как только овладеют профессией, будут получать значительно больше.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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В кафе достаточно низкие цены, но желаемого оборота еще нет. Все, что зарабатывается, уходит на закупку продуктов и зарплату работникам. Реальной помощи от государства тоже пока не предвидится. Представители общественной организации как-то обратились в региональное министерство труда и соцразвития за поддержкой. Но, по словам Айшат, там им ответили, что могут помочь с приобретением оборудования. Меж тем у кафе просрочена арендная плата за помещения, накопились долги за коммунальные услуги. Как с этим быть, Айшат Гамзаева пока не придумала.

И все же общественники не падают духом. Владельцы кафе хотят обратиться к фирмам такси и обычным дагестанским водителям с просьбой бесплатно привозить в заведение людей с ограниченными возможностями. Ведь кафе - это не просто точка общепита, но и своеобразный клуб для инвалидов.А на днях в Махачкалу от учредителей подобного заведения из Германии пришло предложение принять на стажировку несколько людей с отклонениями в физическом развитии. Но на поездку тоже нужны средства, которых нет ни у самих ребят и их родителей, ни у общественной организации.

Тем временем

В министерстве труда и социального развития РД сообщили, что в 2018 году в республике трудоустроили около четырех тысяч граждан с ограниченными возможностями, еще более пяти тысяч получили помощь в профессиональном самоопределении и выборе профессии. "По уровню трудоустройства инвалидов в рейтинге минтруда России Дагестан занял шестое место среди субъектов РФ", - добавили в ведомстве. Но это сухие статистические данные, а судьба единственного на юге страны кафе, где трудятся инвалиды, пока остается неясной.

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