АВТОТОР приступил к реализации СПИК и строит новый завод в Калининграде

Один из крупнейших автопроизводителей России АВТОТОР, который ежегодно производит на территории Калининградской области более 200 тысяч автомобилей, построит в "домашнем" регионе новый завод в рамках реализации специального инвестиционного контракта. При этом проект, как подчеркнул генеральный директор ООО "АВТОТОР Холдинг" Александр Сорокин, не преследует цели нарастить производственные мощности. Главная задача - повысить уровень локализации и углубить технологию производства.

Новое предприятие разместится в поселке имени Космодемьянского на территории площадью 32 гектара в непосредственной близости от действующих корпусов автопроизводителя. Оно будет состоять из двух производственных линий, выпускающих по 25 тысяч автомобилей в год каждая. В перспективе речь идет об освоении производства полного цикла - именно на это заточено разрабатываемое планировочное решение.

Проектированием нового завода займется немецкий концерн Drr - один из признанных мировых лидеров в области проектирования и производства лакокрасочных систем и линий окончательной сборки автомобилей. Соответствующий контракт АВТОТОР заключил с немецким партнером 25 июля.

- Углубление технологии производства и поэтапное наращивание объемов выпуска автомобилей, произведенных по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов, - одно из обязательств АВТОТОР в рамках подписанного специального инвестиционного контракта, - отметил Александр Сорокин. - Новый завод будет базироваться на принципах бережливого производства, передовых технологических решениях с применением адаптируемого оборудования.

Завод станет интегрированной системой, состоящей из продукта, процесса, оборудования, логистики, здания, инженерных систем и IT. Проектировщики учтут все детали - планировку рабочих станций и участков сборочных линий с учетом производственных и логистических потоков, выбор оборудования с учетом его функциональных спецификаций и требований к инженерным системам, расположение инженерных сетей и так далее. Планируется, что завод может быть введен в эксплуатацию уже в 2020 году.

Углубление технологии производства даст новые рабочие места и новые кооперационные связи

- Мы гордимся тем, что были выбраны компанией АВТОТОР для оказания поддержки на этой самой ранней стадии формирования будущего производства, - отметил директор Drr Consulting Андреас Хоманн. - На протяжении последних 30 лет Drr осуществил порядка одной тысячи проектов в сфере автомобилестроения с производителями мирового уровня. Мы найдем пути решения задач, которые позволят выполнить ожидания АВТОТОР и будут соответствовать философии компании, ее видению будущего.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) на ближайшие десять лет АВТОТОР подписал с Минпромторгом РФ в конце июня. Этому предшествовала масштабная аналитическая и административная работа, в которой компанию поддерживали власти региона.

В рамках СПИК АВТОТОР, как и другие автопроизводители, получает гарантии неизменных условий работы на десятилетнюю перспективу с точки зрения действующих мер государственной поддержки автопрома. Со своей стороны компания обеспечивает колоссальные инвестиции в развитие экономики Калининградской области и берет на себя обязательства по углублению технологических процессов, включая создание современных сварочно-окрасочных мощностей. Все это обеспечит создание новых высокотехнологичных рабочих мест и дополнительный импульс к развитию малого и среднего бизнеса, в том числе в области производства автокомпонентов.

- Углубление технологических переделов, усложнение процесса изготовления автомобилей даст новые рабочие места, новые возможности работать с большим количеством поставщиков компонентов, которые также получат работу, - подчеркнул Александр Сорокин. - И доля российского производства, включая стоимость труда, в нашей продукции увеличится. В условиях падения рынка расширять и наращивать производственные мощности не имеет смысла. Для нас это и дальше не будет иметь смысла, поскольку АВТОТОР является единственным автомобилестроительным предприятием в мире, выпускающим такое количество моделей одновременно в одном месте на одной производственной площадке, - свыше 40. Задача расширения номенклатуры производства не стоит. Мы углубляемся, а не расширяемся.

Заместитель председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман назвал СПИК, который подписал АВТОТОР, определяющим в части развития автомобилестроения и обрабатывающей промышленности в регионе.

- Хочу выразить слова благодарности учредителям, руководству и коллективу компании за оперативное выполнение взятых на себя обязательств в рамках СПИК и подготовки площадки для масштабных инвестиций, - заявил калининградский вице-премьер. - Это очень важно для Калининграда и всего региона, для развития малого и среднего бизнеса области, которому АВТОТОР постоянно оказывает поддержку, стимулирует, открывая новые производственные линии и создавая новые запросы на местную продукцию. Мы заинтересованы в АВТОТОР как в самом большом налогоплательщике и работодателе. АВТОТОР - это более 40 процентов всей обрабатывающей промышленности региона. Поэтому правительство области всячески поддерживало и будет поддерживать все начинания компании, направленные на увеличение промышленного потенциала Калининградской области.