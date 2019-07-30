Что даст рынку плодового садоводства снижение ставки НДС

Ставка налога на добавленную стоимость на плоды и ягоды снизится с 20 процентов до 10. Такой законопроект приняла в третьем, окончательном чтении Госдума РФ. Игроки рынка плодового садоводства называют инициативу долгожданной. Освободившиеся деньги позволят оздоровить систему хранения и переработки плодов и ягод, особенно если государство нарастит поддержку подобных проектов.

Важно не только собрать яблоки, но и довести их до прилавка, а также сохранить до следующего сезона. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Сады зацвели

По словам президента Ассоциации садоводов России Игоря Муханина, профессиональное объединение боролось за десятипроцентную ставку НДС более пяти лет. Прошло множество совещаний и встреч в Госдуме РФ, Совете Федерации, федеральном Минэкономразвития. И вот, наконец, эта работа близится к завершению. Парламентарии успели принять документ до конца сессии, чтобы он как можно быстрее вступил в силу.

НДС, отмечает Муханин, является основным налогом, который платят российские садоводы. Если половина этой финансовой нагрузки уйдет, высвободятся миллиарды рублей. Часть из них достанется потребителям за счет удешевления продукции на прилавках (ведь НДС входит в стоимость плодов и ягод, продаваемых в магазине), часть заберет ретейл. Ну а часть (и игроки аграрного рынка надеются, что значительная) пойдет на дальнейшее развитие плодового садоводства в РФ.

Эта отрасль и сейчас переживает пору расцвета. Отчасти помогло эмбарго, введенное в 2014 году, отчасти - бюджетная поддержка. В 2018-м казна потратила около 5,3 миллиарда рублей на закладку многолетних насаждений и уход за ними в рамках госпрограммы развития агропромышленного комплекса - в 1,6 раза больше, чем в 2017-м.

Результат не заставил себя ждать. В прошлом году российские аграрии заложили 16,9 тысячи гектаров новых садов - на 11,2 процента больше, чем в 2017-м. Растет и валовой сбор плодов и ягод.

Сидр местного разлива

Так, калининградские аграрии с 2013 года получают региональные субсидии на закладку многолетних плодово-ягодных и ягодных насаждений, уход за действующими плантациями. Шесть лет назад регион начинал с 20 гектаров. По итогам прошлого года площадь многолетних насаждений составила уже 920 гектаров.

Фермер Роман Болсун из Полесского района посадил первую яблоню в 2014-м. Сейчас его хозяйство насчитывает более 30 гектаров яблоневых насаждений и восемь гектаров ягодников. В планах - заложить грядущей осенью еще 15 гектаров ягодных плантаций.

- В 2019-м мы планируем собрать около 200 тонн яблок, - рассказывает Роман Болсун. - А через пару лет, когда сады выйдут на максимальную урожайность, ежегодный сбор у нас составит уже 500 тонн. Поэтому, разумеется, двукратное снижение ставки НДС очень актуально. Сэкономленные деньги можно будет направить на новые проекты. Мы сейчас организуем кооператив, планируем получить грант на открытие перерабатывающего производства. Из яблок думаем готовить сидр, ягоды - замораживать с помощью технологии шоковой заморозки. Есть и еще один важный момент. В перспективе снижение ставки НДС даст стимул всем компаниям работать с этим налогом. Сейчас некоторые калининградские садоводы применяют упрощенную систему налогообложения и не являются плательщиками НДС. Это усложняет сотрудничество.

Изначально предполагалось, что правительство сформирует перечень отечественных плодов и ягод, которые подпадут под льготное налогообложение.

- Конечно, очень хотелось бы, чтобы эта работа проводилась во взаимодействии с представителями профессиональных сообществ, в том числе региональных, - продолжает Роман Болсун.

Эх, яблочко!

В первую очередь важно, чтобы десятипроцентную ставку распространили на яблоки, добавляет Игорь Муханин. Большинство этих плодов сейчас продается в сетевых магазинах, в их стоимость входит НДС. При этом ежегодно россияне покупают все больше российской продукции и все меньше импортной.

Три года назад, к примеру, отечественные аграрии производили около 600 тысяч тонн яблок, из которых половину составляли технические плоды, годные только на сок и пюре. Еще 1,3 миллиона тонн страна импортировала. В прошлом году, по информации Ассоциации садоводов России, в стране собрали уже миллион тонн яблок. Из них более 700 тысяч тонн - это хорошие, качественные плоды. Потребление осталось на том же уровне, а импорт снизился.

- Каждый год производство яблок будет увеличиваться на 150-200 тысяч тонн. Это, с одной стороны, радостно, - рассуждает Игорь Муханин. - С другой стороны, как мы и прогнозировали ранее, возник острый дефицит плодохранилищ. Они тоже строятся, но темпы их закладки не успевают за темпами роста урожая. Если по хорошим товарным яблокам мы за последние три года приросли более чем в два раза, то по мощностям плодохранилищ - только на 20-30 процентов.

По итогам третьего чтения, впрочем, в льготный список попали все фрукты и ягоды, включая виноград.

Сохранить до зимы

В 2015 году в РФ появилась дополнительная форма господдержки - возмещение до 20 процентов затрат на строительство плодохранилищ. Но этих компенсаций, по словам главы Ассоциации садоводов России, недостаточно. Один холодильник на тысячу тонн стоит около миллиона евро. Даже если компенсировать 20 процентов затрат, редким садоводческим хозяйствам удается получить кредит на 800 тысяч евро. А те, которые получили, с трудом справляются с выплатой процентов.

- В результате осенью хорошие российские яблоки продаются за бесценок, идут на переработку, - продолжает Игорь Муханин. - Мы обеспечиваем себя этими плодами полностью только в сентябре, октябре, ноябре, максимум в декабре, а в январе опять приходится импортировать. Необходимо либо увеличить долю затрат на строительство плодохранилищ, возмещаемую из федерального бюджета, либо перечислять дополнительные средства регионам, чтобы они финансировали проекты на местах. Сейчас это особенно актуально, ведь деньги, высвободившиеся благодаря снижению ставки НДС, многие садоводы направят именно на закладку холодильников.

В Калининградской области несколько лет назад существовали региональные субсидии на строительство хранилищ, развивает тему Роман Болсун. Они, как и федеральные, позволяли аграриям компенсировать до 20 процентов затрат. Но потом региональные выплаты отменили.

- Мы успели воспользоваться всеми видами поддержки и в этом году ввели в эксплуатацию хранилище на 500 тонн.

Но мощностей все равно недостаточно, ведь объем закладываемых садов растет. Хотелось бы, чтобы региональные субсидии вернули. Другой вариант решения проблемы - закладка государственных холодильников в кооперации с сельхозпроизводителями. Вопрос хранилищ тесно связан с вопросом продовольственной безопасности страны, и он должен заботить не только фермеров, но и государство, - уверен Болсун.