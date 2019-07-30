Федор Конюхов напишет в экспедиции картину Северного полюса

Известный российский путешественник Федор Конюхов стал специальным гостем очередной туристической экспедиции атомного ледокола "50 лет Победы", которая отправляется по маршруту Мурманск - Северный полюс и обратно. Визит Федора Конюхова в Заполярье приурочен к 125-летию экспедиции русского ученого и исследователя Сергея Витте на Кольский полуостров. Старт экспедиции состоится сегодня вечером, а возвращение ледокола намечено на 11 августа.

Федор Конюхов предложил выпустить в честь 125-летия экспедиции Витте памятный знак и наградить им тех, кто внес свой вклад в освоение Русской Арктики. Эскиз этого знака, разработанный мурманскими художниками, он представил во время сегодняшней встречи на борту ледокола с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом и генеральным директором "Росатомфлота" Мустафой Кашкой.

- На борту атомного ледокола я впервые, - рассказал путешественник. - До сих пор мне приходилось ходить на дизельном ледоколе "Владивосток". - Одна из целей моего участия в экспедиции - написать картину "Северный полюс", где я был четыре раза. Тогда я возил с собой холсты, чтобы написать картину, но всякий раз было не до этого. А вот сейчас, я надеюсь, у меня будет время, чтобы написать живой этюд на Северном полюсе для выставки, которая состоится в Манеже в сентябре-октябре 2020 года.

Андрей Чибис поддержал идею памятного знака при условии, что в выборе кандидатур для награждения примет участие сам инициатор. По его мнению, знаменитый "пилигрим", который побывал в наиболее труднодоступных уголках планеты, поможет сделать Мурманскую область более известной и популярной.

- Этот человек - легенда планетарного масштаба, - отметил врио губернатора. - Мы уже договорились с Федором Филипповичем о том, что "изюминка" Кольского полуострова - село Териберка - будет под его "патронажем".

Федор Конюхов уже побывал в Териберке и высказал мнение, что необходимо ускорить ремонт дороги в туристическую "Мекку" Заполярья. До сих пор последние 40 километров дороги в село представляют собой покрытую выбоинами грунтовку, езда по которой крайне утомительна и не всегда безопасна для путешественников.

Путешественник добавил, что при его поддержке в Териберке предполагается построить выставочный зал для художников.

- Хотелось бы, чтобы знаменитые художники выставляли свои картины сначала в Териберке, а затем уже в Мурманске, - подчеркнул он. - Пусть люди едут в село, чтобы первыми увидеть работы. Это должны быть международные премьеры! Кроме того, есть идея построить в Териберке небольшой театр и создать музей полярников и путешественников. Этот вопрос мы будем обсуждать с моими друзьями-полярниками Артуром Чилингаровым и Виктором Боярским, которые приедут меня встречать 11 августа.

По его словам, для экспозиции в этом музея уже есть немало вещей, привезенных Юрием Сенкевичем из разных концов света и оставшихся после встреч со многими знаменитыми путешественниками и исследователями, в том числе Туром Хейрдалом и Жаком Кусто. Эти вещи Федор Конюхов готов подарить будущему музею в Териберке.