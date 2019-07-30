На Вологодчине 5 тысяч школьников поработают на каникулах

В регионе стартовала ежегодная акция "Трудовое лето". И более трех тысяч ребят от 14 до 18 лет уже трудоустроены.

Подростки заняты в разных организациях, в школьных бригадах, в лагерях труда и отдыха на базе учреждений социальной защиты населения и даже на предприятиях. Например, почти полсотни несовершеннолетних проводят трудовое лето на фабрике мороженого в Вологде - на упаковочной линии.

Рабочий день несовершеннолетних организован по-взрослому. Начинается он с обязательного инструктажа по технике безопасности, потом ребята заступают на смену. У каждого собственный участок деятельности. Как говорят некоторые подростки, для них это работа мечты.

Генеральный директор предприятия Александр Хайченко считает, что и для коллектива это большая помощь, особенно в самый сезон производства мороженого. "Для ребят же это первая серьезная работа на настоящем производстве, когда можно наблюдать за процессом, видеть работу людей разных профессий", - говорит гендиректор. И добавляет: хочется, чтобы хоть кто-то из них связал свою взрослую жизнь с производством. Если так произойдет, то двери фабрики мороженого для них уже открыты.

А вообще в 2019 году на трудоустройство подростков из областного бюджета выделили около трех миллионов рублей. Еще порядка 10 миллионов рублей перечислили бюджеты городов и муниципальных районов, увеличив финансирование по сравнению с прошлым годом на один миллион рублей. Эти средства направят на материальную поддержку дополнительно к заработной плате.

В среднем подростки за трудовое лето получают от двух до девяти тысяч рублей

Такая помощь для несовершеннолетних далеко не лишняя. Ведь, согласно трудовому законодательству, они могут работать неполную смену и от семи дней до одного месяца.

А получить им хочется побольше. Вот школьникам и добавляют.

В департаменте труда и занятости населения Вологодчины все лето ведут переговоры с работодателями, ищут новые вакансии, варианты. Один из них - спонсорская помощь бюджетным организациям для создания там временных рабочих мест для школьников. Подобный вид используется в тех случаях, когда на самом производстве детям нельзя работать из-за вредных условий. И в прошлом году, например, 84 бизнесмена перечислили два миллиона рублей на 562 рабочих места в бюджетных организациях. Подобная практика используется и в нынешнем году.

В среднем подростки за трудовое лето получают от двух до девяти тысяч рублей - все зависит от количества дней и места работы, плюс поддержка от регионального бюджета.

- Мы прекрасно понимаем, что подростков, желающих подработать, гораздо больше. Поэтому нам, взрослым, очень важно объединить усилия и предоставить детям шанс трудиться, быть занятыми чем-то полезным. Важно дать им возможность ощутить себя частью трудового коллектива, присмотреться к самым разным профессиям, заработать первые деньги и правильно, с пользой их потратить, - прокомментировала Марина Дегтева, начальник управления программ занятости областного департамента труда и занятости населения Вологодской области.