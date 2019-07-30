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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Срок за халатность

Новгородский чиновник получил два года колонии за гибель ребенка в колодце
Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Новгородская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(7924)
В Новгородской области бывшего замглавы районной администрации осудили за гибель восьмилетнего ребенка в канализационном люке. Как установили следователи и суд, за безопасность и благоустройство территории, на которой находился открытый колодец, отвечал именно этот чиновник.

ЧП случилось в поселке Парфино в марте 2016 года. Две девочки вечером возвращались из секции домой и затеяли игру вблизи заброшенной системы канализации. Одна из подруг оступилась, упала в открытый колодец и утонула.

Фото: Пресс-служба УФССП по Новгородской области
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Территория вокруг люка, по информации региональной прокуратуры, огорожена не была. Как выяснили следователи, за безопасность земельного участка и канализационных резервуаров отвечал замглавы администрации Парфинского района. Чиновник, теперь уже бывший, стал фигурантом уголовного дела по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Свою вину подсудимый не признал. Однако доказательства, которые собрали сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону, суд посчитал достаточными для вынесения приговора.

- Подсудимому назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении, - рассказал исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального следственного управления Дмитрий Данилов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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