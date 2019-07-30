Новые возможности для трудоустройства инвалидов открывают поправки, внесенные в прошлом году в региональный закон о квотировании рабочих мест. Напомним, что, согласно документу, все предприятия численностью от 100 работающих обязаны квотировать для трудоустройства инвалидов не менее 2,5 процента рабочих мест. Изменения в закон позволяют расширить возможности работодателей при выполнении законодательства о квотировании и сделать вакансии более доступными для людей с инвалидностью.

Ирина Кузнецова, начальник отдела занятости граждан с особыми потребностями Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, поясняет:

- Необходимость изменений стала очевидна, когда мы столкнулись с таким дисбалансом: вроде и процент выполнения квоты у нас в регионе неплохой - порядка 70 процентов, но при этом значительное количество вакансий инвалидами не замещены - более 7 000. Стали разбираться, почему так происходит, и выяснилось: требования к квотной вакансии бывают составлены так, что найти на нее человека с инвалидностью невозможно. Например, предприятие выставляет вакансию "табельщик" со следующими требованиями: знание нескольких иностранных языков и пять лет работы в кадровой службе. Мы понимаем, что при таких характеристиках рабочего места нам человека с инвалидностью на него не найти. При этом работодатель формально прав - квоту он выполнил. Чтобы изменить ситуацию, потребовались изменения в законодательстве. Теперь, чтобы закрыть квоту, недостаточно выделить или создать рабочее место. Оно должно быть занято человеком с инвалидностью. Только в этом случае закон считается выполненным.

В Санкт-Петербурге - городе, насыщенном сложным производством, довольно много предприятий, где выполнить условия квотирования непросто в силу разных причин: люди с инвалидностью не могут трудиться на рабочих местах, аттестованных по 3-му и 4-му классу (вредные и опасные условия труда). А потому в законе сейчас предусмотрены альтернативные формы трудоустройства.

- Новый формат закона о квотировании предлагает работодателям возможность создать рабочее место в другой организации, - говорит Ирина Кузнецова.

В Петербурге сегодня насчитывается 387 244 предприятия малого и среднего бизнеса, кроме того - 10 205 общественных организаций (фонды, ассоциации, объединения), на которые не распространяется закон о квотировании мест для инвалидов.

Новый закон о квотировании предлагает работодателям возможность создать рабочее место в другой организации

Но именно в этих организациях может найтись подходящая для инвалидов работа, да и период адаптации на рабочем месте пройдет менее болезненно.

- Те предприятия, которые обязаны выполнять квоту, но не имеют для этого технических возможностей, могут заключить соглашения со специализированными или небольшими организациями, и им засчитается выполнение квоты. А малому бизнесу это сотрудничество полезно тем, что он найдет себе работников, не тратясь на выплату заработной платы и всех полагающихся отчислений во внебюджетные фонды, - поясняет Ирина Кузнецова.

Особенно это привлекает владельцев малого и среднего бизнеса в стадии становления, когда доходы еще невелики.

- Выгодно такое сотрудничество и для общественных организаций: доходной части у них нет, коммерческой деятельностью они не занимаются, но делают полезное дело для города, - подчеркивает Ирина Кузнецова. - Трудоустройство людей с тяжелой инвалидностью, которые не могут найти себе работу на открытом рынке труда, но удачно вписываются в проекты общественных организаций, - это удачное решение вопроса для всех участников партнерского соглашения. И для инвалидов, которые находят работу и заработок, и для общественных структур, и для крупных работодателей.

Компания ООО "Шоу компани" первой в Северной столице стала проводить необычные экскурсии - "Мир на ощупь". Почувствовать, как воспринимает мир незрячий человек, научиться ориентироваться в городе только по тактильным ощущениям, звукам и запахам - такие испытания оказались востребованы многими. Анатолий Мовшович, генеральный директор "Шоу компани", рассказывает:

- Когда в 2015 году мы открыли проект "Музей в темноте", то смогли трудоустроить 25 человек, 19 из них - тотально незрячие, с первой группой инвалидности. Практически все они работали у нас экскурсоводами.

Но бизнес свой "Шоу компани" стремилась расширить, и существенную роль в успехе этого дела сыграло сотрудничество с крупными работодателями, такими как компании "Ниссан Мэнэфэкчуниг РУС", "Русский стандарт Водка", "Райт Ру".

- Они создали у нас рабочие места, и это позволило нам расширить линейку услуг, - поясняет Анатолий Мовшович. - Сейчас наше предприятие выпускает еще и сувенирную продукцию, мы открыли свою типографию, массажный кабинет.

Расширение объемов потребовало принять на работу еще одного бармена, офис-менеджера, гардеробщика. В общей сложности по контракту с крупными партнерами в "Шоу компани" сегодня устроен дополнительно еще 21 человек с инвалидностью. Таким образом, организация практически вдвое увеличила число рабочих мест для самой незащищенной категории граждан.

Более того, увидев, как справляются со своими обязанностями незрячие массажисты, "Ниссан" решил открыть подобный массажный кабинет и на своем предприятии. И пригласил на эту работу человека с нарушением зрения, имеющего первую группу инвалидности.

Чаще всего инициатива такого взаимовыгодного сотрудничества исходит от Службы занятости, но сейчас уже нередки случаи, когда крупные работодатели сами обращаются в Центр занятости населения, чтобы найти подходящего сотрудника с инвалидностью. Так, например, поступила Светлана Чуй, руководитель службы персонала ПАО "Восточный экспресс-банк".

- Первоначально мы предполагали, что возьмем временных сотрудников на то время, что будем формировать архив, - рассказывает она. - Но в ЦЗН нам предложили встречный вариант: заключить договор на год и трудоустроить по квоте двух инвалидов.

Соискателей было немало - в том числе и люди с высшим юридическим образованием. Но главная проблема была в том, что многие инвалиды, даже получившие хорошее образование и специальность, с трудом приспосабливаются к нормированному рабочему дню. Тем не менее здесь подобрали двух весьма усердных работников. Сейчас отлично характеризуют, например, оператора отдела кадрового администрирования Ивана Васильева. И несмотря на ежемесячные отлучки Ивана на лечебные процедуры, его аккуратность и ответственность уже помогли ему вписаться в штат банка. Свои 18 тысяч ежемесячного заработка и премии Иван получает регулярно. А Светлана Чуй планирует взять по квоте еще семерых сотрудников с инвалидностью.

Сегодня в Санкт-Петербурге действуют 23 таких соглашения между предприятиями-работодателями и организациями, где реально трудятся инвалиды.

В процессе подготовки еще 27 партнерских соглашений.

- Внесенные в закон изменения, определившие новый формат квотирования, - чрезвычайно полезное и нужное новшество, - отмечает Лилия Киселева, директор социальных проектов "Ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров" (АВИП). - Так, наше соглашение, заключенное с АО "Росжелдорпроект", позволило нам закрыть потребность в рабочих руках.

Скажем, ремонт инвалидных колясок. Эту услугу АВИП оказывает давно, но подобрать ремонтников, а главное - обеспечить им своевременную и достойную зарплату общественной некоммерческой организации было не по силам. Заключенное соглашение с предприятиями - филиалами "Росжелдорпроекта" позволило эту проблему решить. Сейчас здесь трудятся пять инвалидов, которые успешно выполняют работу ремонтников. В случае необходимости они работают и на выезде, как "срочная техническая помощь". А вообще благодаря новым правилам квотирования в АВИП на работу были приняты 15 человек с ограниченными возможностями.

По новому формату квотирования в Петербурге замещено 164 рабочих места. До конца года добавится еще порядка 300 трудоустроенных таким образом. А всего по квотам для инвалидов в Северной столице работают около 15 000 человек.

О том, что положительная динамика в этом процессе налицо, говорят и такие цифры: если в 2017 году в службу занятости обратились 4200 инвалидов, то в 2018-м - уже 4800, а за первое полугодие 2019-го - 2600.

В Комитете по труду уже рассматривают перспективы развития такого сотрудничества.

Одной из мер могут стать демонстрационные площадки, где потенциальные работодатели могли бы увидеть возможности инвалидов, изготовляющих, например, сувенирную продукцию или работающих в качестве помощника повара на кухне. Инвалиды, завершившие профессиональное образование и не имеющие опыта работы по специальности, по словам Ирины Кузнецовой, могут пройти стажировку у потенциального работодателя - это еще одна форма занятости, когда город компенсирует работодателю зарплату, налоги, доплату наставнику, помогая определиться с будущим сотрудника.

- Нередко по результатам стажировки работодатель говорит: вот этих и этих возьму. А мы подсказываем: чтобы вам еще легче было выстраивать свой бизнес, получите субсидию из бюджета Санкт-Петербурга на создание или модернизацию рабочего места для инвалидов и рассмотрите возможность заключения соглашения по новому формату законодательства о квотировании. Так выстраивается цепочка сотрудничества, - уточняет Ирина Кузнецова.

К слову, уровень трудоустройства по итогам стажировок составляет сегодня около 60 процентов. В планах до конца 2019 года создать более 136 мест стажировок.

В планах и еще одно новое направление работы - сотрудничество с организациями, готовыми предоставлять помещения для работы инвалидов. Или сотрудничество с предприятиями крупного бизнеса, которые готовы размещать заказы на простые виды работ в тех защищенных мастерских, где уже работают люди с инвалидностью, испытывающие особенные трудности на открытом рынке труда.

По словам экспертов, в городе есть программы, которые могут стать стартовым полем для квотирования. Хороший опыт в этом плане демонстрирует дом-интернат N 3, где проживают молодые люди с первой и второй группами инвалидности с ментальными нарушениями. Служба занятости нашла им работодателя - предприятие "Балтийская лоза".

Развитие такого рода надомничества очень важно. Ведь трудовые навыки люди осваивают, оставаясь в привычной для них среде. В рамках программы социальной занятости инвалидов организовано уже 12 таких площадок. Направления разные: швейное и гончарное дело, изготовление сувениров, озеленение территории. В текущем году подобным образом в Петербурге трудоустроят еще 165 человек.