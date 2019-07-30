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30.07.2019 10:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сильная сторона продукта

За пять лет прибыль от продажи российских продуктов питания за рубеж выросла в пять раз. И это не предел
Текст: Алексей Стригин (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 165(7923)
В августе исполняется пять лет продовольственному эмбарго, под действием которого находится наша страна. За это время по основным видам товаров (мясу, зерну, сахару) российским производителям удалось достичь необходимого импортозамещения. Другие эксперты отмечают, что вместе с этим выросла и стоимость отечественной продукции. Каким будет дальнейшее развитие российского АПК и какие задачи ему предстоит решить в ближайшее время, обсуждали и в ходе ПМЭФ-2019.

За последние пять лет прибыль от продажи российских продуктов питания за рубеж выросла в пять раз - до 1,5 триллиона рублей в 2018 году. Однако перед производителями стоят еще более амбициозные задачи: согласно паспорту ФЦП "Экспорт продукции АПК" к 2024 году этот показатель должен вырасти почти в два раза - до 45 миллиардов долларов (2,84 триллиона рублей).

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По мнению Сергея Левина, замминистра сельского хозяйства РФ, увеличение объемов экспорта возможно, только если у западного потребителя будет доверие к бренду. Нельзя нарастить поставки только благодаря зерновым, которые занимают сейчас порядка 40 процентов всего объема экспорта, требуется работать над увеличением добавочной стоимости всего поставляемого ассортимента продукции.

Иллюстрируя важность доверительного отношения потребителя к товару, эксперты приводят в пример минтая, одинакового по качеству у разных производителей и в разных местах добычи, однако бренд способен увеличить его стоимость на треть.

- Например, киноа производят только Боливия и Перу, что не помешало ООН объявить 2013-й годом киноа. Это стало возможным только потому, что эти две страны вкладываются в продвижение данной зерновой культуры на мировом рынке, - комментирует Левин.

Подобным образом должна вести себя и Россия, формируя образ страны - поставщика экопродукции высокого качества. Эти вложения окупятся очень быстро, уверен эксперт, напоминая, что еще десять лет назад во многих странах мира не знали, что в России есть пшеница. Способствовать же продвижению российского продовольствия должны сельскохозяйственные атташе по всему миру.

Восприятие страны всегда будет определять восприятие продукта, соглашается Андрей Даниленко, руководитель комитета по агропромышленной политике Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Чтобы сформировать стратегию продвижения, нужно определить сильные стороны российского экспортного товара, а также "подтянуть" к нему технологии, полагает эксперт.

   

При этом в России достаточно продукции высокого уровня, уточняет Сергей Михайлов, генеральный директор "Черкизово".

- Еще недавно мы покупали мяса больше всех в мире, обладая всеми возможностями для его производства. Сейчас же российские производители используют такие технологии (воздушное охлаждение мяса, например), которых нет у американских производителей, - поясняет Михайлов.

Кроме того, сама традиционная российская рецептура может быть сильной стороной товара. Например, в отечественной колбасе, в отличие от выпускаемой в мире, самый большой процент мяса, что может быть ее конкурентным преимуществом.

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Особое внимание нужно уделить и каналам продаж. Если речь идет о Китае, очевидно, что наиболее эффективной стратегией выхода на рынок будет продвижение продукции на онлайн-платформах, таких как Alibaba. Некоторые российские производители уже достигли положительных результатов. Так, например, одна малоизвестная отечественная компания вошла в топ-5 продуктов со своими дешевыми карамельками, которые в Поднебесной используют в свадебных ритуалах, заменяя ими монеты "на счастье", комментирует Сергей Лебедев, директор по связям с государственными органами Alibaba в России.

А в рамках ПМЭФ производителям "Белевской пастилы" удалось заключить пятилетний контракт с китайскими продавцами на сумму 100 миллионов долларов.

- Мы давно планировали выйти со своей продукцией на китайский рынок, но с первого захода у нас не вышло, - сообщила генеральный директор ООО "Белевская кондитерская компания" Елена Герасина. - Мы не отчаялись, продолжили работу в этом направлении. При помощи Российского экспортного центра было сформировано новое видение выхода на китайский рынок посредством каналов электронной торговли. Это действительно удобно, наименее затратно. А поскольку китайцы очень любят покупать все в онлайне, рынок сбыта становится очень широким.

Таким образом, очевидно, что перспективы у наших производителей самые радужные. Осталось решить те несложные задачи, которые ставит перед ними рынок.

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