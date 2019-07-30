С космодрома Плесецк успешно запустили ракету "Союз" со спутником

Утром с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, все предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме. Их провел боевой расчет космических войск. Старт и полет "Союза" контролировал автоматизированный наземный комплекс управления.

В расчетное время - 9.05 - спутник отделился от третьей ступени ракеты-носителя. В течение нескольких часов "Меридиан" выйдет на расчетную орбиту с помощью двигательной установки разгонного блока "Фрегат".

Ракету-носитель взял на сопровождение главный испытательный космический центр имени Г.С. Титова.

С начала года это уже третий старт "Союза-2" с космодрома Плесецк. Модернизированная ракета-носитель среднего класса предназначена для запусков космических аппаратов различного назначения.

Космический аппарат "Меридиан" входит в серию спутников связи, разработанных по заказу Министерства обороны РФ.