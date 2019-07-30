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30.07.2019 20:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Чистая энергия

В Карелии строят две малые Белопорожские гидроэлектростанции
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(7924)
В Карелии во время строительства Белопорожских гидроэлектростанций перекрыли русло реки Кемь. Это один из самых знаковых и сложных этапов в возведении любой ГЭС. Команду на эту технологическую операцию дал секретарь Совета безопасности России, председатель госкомиссии по подготовке празднования 100-летия Карелии Николай Патрушев.

Строительство ГЭС началось в 2016 году. Здесь применяют новейшие технологии, которые повысят срок эксплуатации станций и оборудования, большая часть которого производится в России. Как отмечают эксперты, проект направлен на создание новых энергетических мощностей и эффективное развитие энергосистемы за счет возобновляемых, экологически чистых источников.

Строительство малых ГЭС в Карелии принесет в бюджет республики порядка 12 миллиардов рублей налоговых отчислений

В настоящее время в республике действуют 11 малых гидроэлектростанций. Не так давно в Сортавальском районе на реке Тохмайоки ввели в строй новую малую гидроэлектростанцию "Каллиокоски" с ежегодной выработкой более 3,7 миллиона киловатт-часов. Она позволяет ежегодно экономить до 850 тонн невозобновляемого ископаемого топлива. Эту станцию российская компания строила совместно с чешскими коллегами.

Фото: Пресс-служба правительства Карелии
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Еще одна гидроэлектростанция "Рюмякоски" ежегодно экономит до 550 тонн топлива.

Как отмечают в правительстве республики, строительство Белопорожских ГЭС суммарной мощностью 49,8 мегаватта - первый совместный проект Российского фонда прямых инвестиций и его иностранных партнеров в Карелии, пример успешного привлечения средств для развития регионов. Так, для банка БРИКС участие в финансировании Белопорожских ГЭС стало первым проектом в Российской Федерации. До пуска ГЭС остается полгода.

Николай Патрушев в ходе двухдневного визита в регион побывал также и на заводе "Амкодор-Онего", на котором будут серийно производить белорусские тракторы не менее одной тысячи в год. Проект предусматривает производство комплектующих для собственного производства и для поставок ведущим мировым производителям дорожно-строительной и лесозаготовительной техники.

Что касается строительства малых ГЭС, то к 2020 году в Карелии их будет пять. По прогнозам правительства Карелии, проект принесет в бюджет республики порядка 12 миллиардов рублей в виде налоговых отчислений.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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