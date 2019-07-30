В Петербурге мужчину арестовали за демонстрацию татуировок

В Петербурге пять суток под арестом проведет мужчина, который в дни недавней жары ходил по Васильевскому острову без рубашки и кепки и демонстрировал горожанам свои татуировки. Проблема в том, что на лбу и на груди мужчины были выбиты нацистские символы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, именно за это правонарушение мужчину и задержала полиция. В протоколах было указано, что на груди у гражданина выбита свастика, а на лбу - руна, которая часто используется в неонацистских группировках.

Демонстрация нацистской символики является правонарушением, поэтому, когда мужчину увидели полицейские, они немедленно доставили его в отделение.

На судебном заседании нарушитель заявил, что вину свою признает и раскаивается. Мужчина рассказал, что татуировки сделаны в юности и "на горячую голову", а свести их нет денег. Также нарушитель рассказал, что в Северную столицу он приехал на заработки в конце марта, устроился официантом.

Суд оказался в непростой ситуации. Дело в том, что статья 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России подразумевает, что с нарушителя взимается штраф, а сам предмет нацистской атрибутики конфисковывается. В данном случае осуществить это было невозможно, поэтому суд применил такое наказание как административный арест.