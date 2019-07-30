В Петербурге открылась выставка "Предсказания и откровения"

В Санкт-Петербургском центральном выставочном зале "Манеж" открылась выставка "Предсказания и откровения". Устроители выставки - галерея "Триумф" и "Манеж" - настаивают: такой масштабной экспозиции, какую явили петербуржцам художники группы AES+F (Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес), у этого творческого коллектива еще не было. Хотя их произведения не раз выставлялись на Венецианской и Московской биеннале, в Бангкоке, Сеуле, Мельбурне.

Увенчанные престижными премиями, бронзовой и золотой медалями Российской академии художеств, участники AES+F умудряются быть интересными как широкому зрителю, так и тонким ценителям. Их масштабные работы (а мыслят эти художники исключительно сериями или большими проектами) - это причудливый микс из мифов и античных легенд, мотивов и тем, позаимствованных у классиков академический живописи, а также персонажей глянцевых журналов.

Темы современной жизни художники осмысляют "шершавым языком гламура". Например, средневековые мотивы "перевернутого мира" (ученик сечет учителя, свинья разделывает тушу мясника) весьма современно представлены в проекте Inverso Mundus. Причем проект этот выполнен в нескольких вариациях - как серия цифровых коллажей и как видеоинсталляция. Мы видим поразительные сцены битв: вот юные тинейджеры дерутся с престарелыми персонажами - поразительно красивы те и другие. Эта непримиримая борьба поколений, казалось бы, должна заставить задуматься. Как и сцены оголтелого феминизма, когда гламурные красавицы изучающе присматриваются к запертым в клетки мужчинам-"самцам". Однако сам гламурный язык художественного высказывания как-то снимает остроту вопроса, нивелирует проблему до необычайной красоты глянцевой картинки, может, и имеющую "нечто такое" в подтексте, но растворяющую смысл своей красивостью.

Тем не менее постмодернистский стеб отчетливо просматривается в иных работах. Согласитесь, белоснежная скульптура девочки с бейсбольной битой, пришедшая на смену "девушке с веслом", - это убийственная характеристика времени.

Выставка представила собой более чем двадцатилетний срез творчества арт-группы: от "Исламского проекта", начало которому было положено еще в 1996 году, до трансляции записи оперной постановки "Турандот", премьера которой состоялась в январе этого года в театре Массимо в Палермо.

В экспозицию вошло более 70 произведений из восьми проектов разных лет: это и видеоинсталляции, и скульптуры, и цифровые коллажи, и даже ковры.

- Мы существуем в пространстве, где больше нет культурных границ, где мифы и традиции отделены от своих основ и сосуществуют вместе в современном виртуальном пространстве. Все постепенно смешивается. Наши работы отражают эту новую реальность, - так объясняют свое творчество сами художники.

Кстати, сегодня произведения AES+F хранятся в Московском музее современного искусства, в Третьяковской галерее и Русском музее.