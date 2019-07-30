В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом

В Петербурге госпитализированы семь пассажиров автобуса МАЗ, следовавшего по маршруту №115А из Колпино.

Автобус резко затормозил и люди попадали со своих мест. Травмы пострадавших врачи оценивают как средние и легкие. Несколько пассажиров от госпитализации отказались.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ЧП произошло возле дома №39 по улице Советской.

По предварительным данным, 43-летний водитель автобуса, не соблюдал дистанцию. Увидев, что расстояние между транспортными средствами оказалось критически малым, он резко затормозил. Столкновения удалось избежать, но маневр водителя привел к травмам пассажиров.

Сейчас сотрудники УГИБДД начали проверку всех обстоятельств ЧП.