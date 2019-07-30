В Петербурге в НИИ скорой помощи пересадки печени поставят на поток

В Санкт-Петербурге в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 25 июня успешно проведена трансплантация печени 54-летней жительнице города, сообщает пресс-служба правительства Петербурга. Это событие имеет особое значение не только для коллектива института, но и для всего города: ведь сейчас подобные операции в НИИ скорой помощи планируют поставить на поток. До настоящего времени подобные пересадки печени в Северной столице производились только в учреждениях федерального статуса.

Первой пациенткой команды трансплантологов в НИИ имени Джанелидзе стала женщина, страдавшая аутоимунным гепатитом с исходом в цирроз печени. Операция длилась 6 часов 25 минут. Сейчас пациентка благополучно выздоравливает. Так же в институте были проведены две операции по пересадке почек больным с почечной недостаточностью. Руководство института уверено, что подобные операции здесь могут производить в штатном режиме.

Это станет возможным, когда в НИИ будет введен в строй новый корпус, строительство которого идет на территории больницы. Сейчас в институте остро стоит вопрос дефицита рабочих площадей и недостаточной оснащенности современным оборудованием. Введение в работу второго корпуса и развертывание на его площадях экстренных диагностических и лечебных служб НИИ позволит значительно улучшить положение. Здесь не только повысится качество организации медицинской помощи пациентам, но и появится новая научно-методическая площадка для дальнейшего развития экстренной медпомощи в России.

Важно отметить, что за последние десять лет поток пациентов, ежегодно поступающих в НИИ скорой помощи, значительно возрос. В 2012 году больных было 60 тысяч, а в 2018 году - уже 75 тысяч человек. Ежедневно в отделение экстренной медпомощи поступает 200-250 пациентов.

При этом здание НИИ имени Джанелидзе было введено в строй в 1986 году. Тогда в СССР не существовало отделений экстренной медпомощи, поэтому планировка и строительство здания велись без учета специфики таких учреждений. Изначально для НИИ планировалось строительство двух корпусов, но изменившаяся социально-экономическая ситуация в стране, трудности конца 80-90-х годов заставили отложить строительство на неопределенный срок.

Особо следует отметить тот факт, что по своим функциям НИИ скорой помощи призван оказывать и оказывает помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций, для которых характерно массовое одномоментное поступление в больницу пациентов с разными травмами. В период 2015-2017 года при активном участии ведущих специалистов НИИ был разработан проект второго корпуса института, в котором предполагается открытие современного стационарного помещения экстренной медицинской помощи, семь круглосуточно работающих операционных, отделения реанимации и интенсивной терапии на 48 коек, а также организацию всех видов экстренной лучевой, эндоскопической, функциональной диагностики.

Предполагается, что новое здание будет введено в строй к декабрю 2021 года. Его общая площадь составит 22600 квадратных метров.